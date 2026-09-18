개그맨 박종욱이 해명 영상을 올렸다. / 사진=유튜브 채널 '박종욱' 캡처

최근 JTBC '사건반장'에서는 서울 마포구의 한 주점에서 남성 A씨가 직원들에게 폭언하며 난동을 부린 사건이 소개됐다. / 사진=JTBC '사건반장' 유튜브 영상 캡처

코미디언 박종욱이 자신을 'SBS 공채 개그맨'이라고 주장한 남성의 술집 난동 사건과 무관하다고 해명했다. 그러나 자신이 당사자인 것처럼 보이는 문구와 사과로 영상을 시작하면서 해명마저 관심을 끌기 위한 소재로 활용했다는 반응이 나왔다.박종욱은 지난 16일 자신의 유튜브 채널에 "공채 개그맨 술집 난동 죄송합니다"라는 문구를 내건 영상을 게재했다. 영상 초반 고개를 숙이며 "공채 개그맨 난동 죄송하다"고 말한 그는 뒤이어 자신이 SBS 공채 16기 출신으로 '김그라'라는 이름으로 활동했던 박종욱이라고 소개했다.그는 "지인들로부터 약 20통의 전화를 받았다"며 "SBS 공채 개그맨 난동 사건 때문에 '너 아니냐'는 연락이 많이 왔다. 그래서 급하게 영상을 찍었다"고 설명했다. 이어 "마포구 한 술집에서 난동을 부린 남성이 자신을 공채 개그맨이라고 주장한 것으로 안다"며 "나는 마포에서 양주를 마실 돈이 없다. 나는 동네 친구를 불러 뼈해장국 두 그릇과 소주 세 병을 먹는 편을 택하겠다"고 말했다.해당 영상에는 "센스 있는 해명이다", "위기를 기회로 만들었다" 등 긍정적인 반응이 달렸다. 반면 "낚시한 것이냐", "앞부분만 보면 본인이 당사자인 줄 알겠다", "이런 일까지 개그 소재로 활용하다니 황당하다" 등 부정적인 반응도 이어졌다.최근 JTBC '사건반장'에서는 서울 마포구의 한 주점에서 남성 A씨가 직원들에게 폭언하며 난동을 부리는 모습이 담긴 CCTV 영상이 공개됐다. 영상 속 A씨는 자신을 "SBS 공채 개그맨"이라고 주장하면서 그의 신원을 둘러싼 추측이 이어졌다. A씨는 현재 경찰 조사를 받고 있으며 실제 SBS 공채 개그맨인지는 확인되지 않았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr