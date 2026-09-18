유재석이 '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'에 함께하지 않는다. / 사진=텐아시아DB

유재석이 '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'에 함께하지 않는다. / 사진제공=MBC

방송인 하하, 허경환, 주우재가 유재석 없이 '놀면 뭐하니?'의 스핀오프 프로그램 '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'를 이끈다.MBC '놀면 뭐하니?'의 스핀오프 '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'가 다음 달 첫 방송된다. '놀면 뭐하니?'에서 함께하고 있는 하하, 허경환, 주우재가 출연한다.'뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'는 쉬는 것마저 마음대로 되지 않는 세 사람의 여행을 담은 프로그램이다.'놀면 뭐하니?'는 2026 아이치 나고야 아시안게임 중계로 3주간 결방한다. 이 기간 하하, 허경환, 주우재는 모처럼 휴가를 맞아 자유 여행을 떠난다. 그러나 여행지에서 예상하지 못한 일들이 벌어지고, 세 사람의 여행을 설계한 비밀스러운 존재도 등장한다.본편에서 호흡을 맞춰온 세 사람이 스핀오프에서는 어떤 모습을 보여줄지도 관전 포인트다. 유재석 없이 하하, 허경환, 주우재 세 사람만 여행에 나서는 만큼 기존 '놀면 뭐하니?'와는 다른 조합을 보여줄 예정이다.제작진은 "스핀오프인 만큼 '놀면 뭐하니?'와는 또 다른 재미 포인트를 담아낼 예정"이라며 "여행지에서 꺼낼 세 남자의 진솔한 모습과 케미를 기대하셔도 좋다"고 전했다.'뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'는 총 3부작으로 편성됐다. 10월 9일, 16일, 23일 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr