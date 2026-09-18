배우 이민정이 아들의 성장에 놀라움을 표했다.
이민정은 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "뒷모습은 이제 성인 남자"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 이민정의 아들이 무언가에 집중하고 있는 모습. 특히 이제 11살임에도 넓은 어깨를 보여 눈길을 끌었다. 앞서 이민정은 지난 7월에도 아들의 성장에 대해 "이제 길다 길어 뒷모습..."이라고 언급한 바 있다.
한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 아들은 2015년생으로 현재 초등학생이다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
이민정은 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "뒷모습은 이제 성인 남자"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 이민정의 아들이 무언가에 집중하고 있는 모습. 특히 이제 11살임에도 넓은 어깨를 보여 눈길을 끌었다. 앞서 이민정은 지난 7월에도 아들의 성장에 대해 "이제 길다 길어 뒷모습..."이라고 언급한 바 있다.
한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 아들은 2015년생으로 현재 초등학생이다.
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