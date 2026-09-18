로이킴 11월 콘서트 포스터 / 사진=DEUL

싱어송라이터 로이킴이 데뷔 후 처음으로 여는 KSPO DOME 단독 콘서트가 매진됐다.로이킴은 오는 11월 21일과 22일 서울 KSPO DOME(구 올림픽체조경기장)에서 '2026-27 로이킴 LIVE TOUR [R:O:Y] in SEOUL'을 개최한다. 지난 16일 팬클럽 선예매에 이어 17일 오후 8시 일반 예매를 시작한 직후 준비된 좌석이 모두 판매됐다.로이킴은 2022년부터 매년 연말 단독 공연을 열어 관객들과 만나왔다. 2025년까지 4년 연속 전석 매진을 기록했으며, 지난해 열린 '2025-26 로이킴 LIVE TOUR [ja, daumm]' 서울 공연은 예매 시작 7분 만에 모든 좌석이 판매됐다.올해는 기존보다 규모가 큰 KSPO DOME으로 공연장을 옮겼다. 공연 규모를 확대한 뒤에도 전석이 동나며 5년째 연말 콘서트 매진 기록을 이어가게 됐다.신곡도 발표한다. 로이킴은 다음 달 6일 오후 6시 새 싱글 '크게 울어라'를 발매한다. 전작들에 이어 3년 연속 10월에 선보이는 신보다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr