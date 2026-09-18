배우 김현주가 영화 '실낙원' 제작보고회에 참석했다. / 사진=윤지인 기자

김현주가 '실낙원'에서 배현성과 모자 관계로 호흡을 맞춘 소감을 밝혔다.18일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '실낙원'(감독 연상호)의 제작보고회가 열렸다. 연상호 감독과 배우 김현주, 배현성이 참석했다.'실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마에게 죽은 줄로만 알았던 아들이 기적처럼 살아 돌아오면서 시작되는 심리 스릴러. 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션에 공식 초청됐으며, 제31회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션을 통해 아시아 프리미어로 상영된다.김현주는 돌아온 아들의 낯선 모습으로 인해 흔들리는 엄마 류소영 역을 맡았다. 배현성은 9년 만에 돌아온 아들 류선우를 연기했다.김현주는 '9년 만에 만난 낯선 모자 관계'라는 설정 탓에 촬영장에서 배현성과 일부러 거리를 두려 했다. 김현주는 "교감이 많이 생기다 보면 연기가 자연스럽지 않을 것 같았다"고 설명했다. 배현성은 "저는 그때도 친하다고 생각했다"며 웃음을 안겼다.모자 관계로 만난 두 사람은 서로를 칭찬했다. 김현주는 "제 아들인데 너무 잘생겼다"는 생각을, 배현성은 "우리 엄마인데 너무 예쁘다"는 생각을 했다고.김현주는 "이 얼굴이 선우에 어울릴까 했는데, 연기할 때는 달라지더라"고 말했다. 이어 "평상시에는 순둥순둥하고 귀엽다. 촬영 들어가서 선우가 되면 눈빛이 달라진다. 서늘한 공기를 순간적으로 확 만든다. 놀라웠다"고 칭찬했다. 또한 "배우는 눈빛이 중요하다고 생각하는데, 연기하는 배현성의 눈을 살펴보면 깊고 빨려들어가는 것 같다. 장점이다. 앞으로도 기대된다"고 덧붙였다.'실낙원'은 오는 10월 21일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr