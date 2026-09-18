'신랑수업2'에서 단체 소개팅 현장이 공개된다. / 사진제공=채널A

'신랑수업2'에서 단체 소개팅 현장이 공개된다. / 사진제공=채널A

'신랑수업2' 천명훈, 이정진, 김상혁이 솔로 탈출을 위해 3대3 미팅에 나선다.18일 방송되는 채널A '신랑수업2'에서는 이정진, 김상혁, 천명훈이 송해나가 준비한 단체 미팅에 참여하는 모습이 공개된다.이날 송해나는 "상처받은 학생들을 위해 색다른 만남을 준비해 봤다"고 밝힌다. 이에 탁재훈은 "나는 연락을 못 받았는데?"라고 항의해 웃음을 자아낸다.그동안 여러 차례 만남의 기회를 가졌지만 인연을 찾지 못했던 세 사람은 다시 한번 솔로 탈출에 도전한다. 김상혁은 "몇 번의 좌절이 있었지만, 그래도 이번에는 한 걸음 전진이 있는 날이길 바란다"고 각오를 밝힌다.세 명의 여성이 등장하자 경쟁도 시작된다. 천명훈은 마음에 드는 여성이 이정진, 김상혁과 겹칠 경우 "어떻게든 먼저 쟁취할 것"이라고 말한다. 그는 이정진이 여성들에게 호감을 살 만한 발언을 하자 "위선 떨지 마!"라며 견제하기도 한다.천명훈은 작은 사업체를 운영한다는 여성에게 "혹시 연 매출이 어느 정도 되는지?"라고 직접적으로 묻는다. 이에 상대 여성은 "남자분이 돈이 없어도 된다"고 답해 세 사람을 놀라게 한다. 이정진, 김상혁, 천명훈이 이번 미팅을 통해 새로운 인연을 만나게 될지 관심이 쏠린다.'신랑수업2'는 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr