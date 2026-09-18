사진제공=미스틱엔터테인먼트

밴드 루시(LUCY)의 최상엽이 드라마 '너 말고 다른 연애' OST 주자로 나선다.최상엽이 부른 KBS 2TV 주말드라마 '너 말고 다른 연애'의 두 번째 OST 'Stay'(스테이)가 오는 20일 오후 6시 주요 음원 사이트에서 발매된다.'Stay'는 피아노와 바이올린 연주를 중심으로 드럼과 기타 등 밴드 악기를 더한 곡이다. 소중한 존재와의 이별을 앞두고 지나간 행복을 붙잡고 싶어 하는 마음을 가사에 녹였다.이번 노래는 슈퍼주니어, 레드벨벳, 청하 등 여러 가수의 곡을 작업해 온 프로듀서 제이 리(Jay Lee, 이재현)가 작사, 작곡, 편곡을 모두 맡았다.가창을 맡은 최상엽은 밴드 루시의 메인 보컬로, 특유의 목소리로 곡의 애틋한 분위기를 살렸다.지난 12일 시작한 드라마 '너 말고 다른 연애'는 10년 동안 만난 연인이 새로운 감정을 마주하며 겪는 갈등을 다룬 작품으로, 배우 서강준과 안은진이 주연을 맡았다.'Stay'는 오는 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr