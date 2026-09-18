/사진제공=CJ ENM

CJ ENM의 K팝 콘텐츠 플랫폼 엠넷플러스(Mnet Plus)가 하이브 미디어 스튜디오와 손잡고 전용 브랜드관 'STAN:A(스탠에이)'를 열었다.엠넷플러스는 지난 11일 'STAN:A' 브랜드관을 열고 하이브 미디어 스튜디오가 제작하는 영상 팟캐스트 프로그램들을 플랫폼 내에 모아 제공한다고 밝혔다. 엠넷플러스가 외부 콘텐츠 브랜드를 별도 전용 공간으로 구성해 선보인 것은 이번이 처음이다.주요 프로그램은 18일부터 순차적으로 올라온다. 18일에는 '블러드 다이어리' 전편과 'STAN 'SEVENTEEN'', 'STAN 'EVAN''이 먼저 서비스된다. 이어 19일 오후 8시에는 'STAN '&TEAM''이 첫선을 보이며, 21일에는 허윤진이 진행하는 영어 팟캐스트 'HMM'의 새 에피소드가 공개된다. 'STAN 'EVAN''과 'STAN '&TEAM''의 부가 영상은 엠넷플러스 독점으로 편성된다. '블러드 다이어리'는 연내 음악 전문 채널 Mnet에서도 방영될 예정이다.엠넷플러스는 "첫 브랜드관 'STAN:A'를 통해 글로벌 팬들에게 보다 다양한 K팝 콘텐츠를 새로운 방식으로 선보일 수 있게 됐다"며 "이번 브랜드관과 콘텐츠 공개를 시작으로 하이브 미디어 스튜디오와 협업 범위를 넓히고, 향후 다양한 파트너십을 통해 엠넷플러스만의 차별화된 팬 경험을 지속 선보여 나갈 것"이라고 말했다.하이브 미디어 스튜디오는 "엠넷플러스와의 협업을 통해 'STAN:A' 콘텐츠가 글로벌 K팝 팬들과 만나는 접점을 한층 넓히게 됐다"며 "향후 TV 등 다양한 채널로 영역을 확장해 K팝 팬덤을 넘어 보다 폭넓은 시청층과 만나며 콘텐츠의 대중성을 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.엠넷플러스는 전 세계 250여 개 지역에서 서비스 중인 플랫폼으로, 해외 이용자 비율이 약 80%에 달한다. '숨바꼭질2', '워너원고' 등 자체 제작물과 KCON, MAMA 어워즈 관련 영상을 서비스하고 있으며, 2026년 상반기 영상 조회수는 지난해 같은 기간보다 약 3배 늘었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr