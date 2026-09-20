주우재가 '우발라2'에 탑백귀로 나선다./사진=텐아시아DB

'우리들의 발라드2'를 맡은 정익승 CP. / 사진제공=SBS

정익승 CP가 주우재의 벌벌 떠는 모습을 예고했다.지난 17일 서울 상암동의 한 카페에서 SBS 오디션 프로그램 '우리들의 발라드2'(이하 '우발라2')를 기획한 정익승 CP, 연출을 맡은 안정현 PD를 만났다. '우발라2'는 1985년부터 2025년까지 40년을 아우르는 명곡을 재해석하며 요즘 아이들의 새로운 목소리를 찾는 오디션 프로그램이다. 이번 시즌에는 심사위원단에 문근영, 로이킴과 함께 주우재를 합류했다.정익승 CP는 "주우재, 문근영, 로이킴 세 분은 기존 다섯 분과 접점이 전혀 없던 분들이다. 멤버의 절반 가까이가 바뀌어 생각했던 그림이 나오지 않으면 어떡하나 걱정했는데, 첫 녹화에 들어가자마자 세 분이 마이크를 잡으며 작년에 보았던 케미의 균열을 일으켰다. 상상도 못 했던 멘트들이 들어오며 토크 분량이 넘쳐날 정도였다"고 운을 뗐다.'놀면 뭐하니?' 예능에서 국민 MC 유재석의 짓궂은 타박과 공격에도 눈 하나 깜짝하지 않고 능청스럽게 받아치던 주우재지만, '우발라2' 심사위원석에서는 완전히 다른 사람이 됐다. 정 CP는 "주우재 씨가 현재 굉장히 많은 프로그램을 하고 있지 않나. 그런데 다른 방송에서는 단 한 번도 보지 못했던, 첫 마이크를 잡을 때부터 벌벌 떨면서 진심으로 대하는 모습을 보시게 될 것"이라고 귀띔했다.정 CP는 "본인 스스로도 '내가 여기서 저 사람들에게 어떤 이야기를 해줘야 하지?', '나는 어떤 역할을 해야 하지?'라는 생각 속에서 거의 붕괴되듯 혼란을 겪는 와중에도 프로답게 진심을 다해 몰입했다"며 "평소 방송에서 보던 모습과는 완전히 다른 주우재 씨의 진정성을 확인할 수 있을 것"이라고 기대를 당부했다.'우발라2'는 오는 10월 5일 월요일 밤 10시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr