라이머가 브랜뉴뮤직에서 가족과 일하는 모습을 공개한다. / 사진=텐아시아DB

라이머가 ‘신랑수업2’에서 23년째 운영 중인 브랜뉴뮤직에서 아버지, 여동생과 함께 일하는 모습을 공개한다.18일 방송되는 채널A 예능 ‘신랑수업2’에서는 라이머가 자신이 이끄는 브랜뉴뮤직으로 출근해 업무를 보는 하루가 그려진다. 라이머는 23년째 브랜뉴뮤직을 운영하고 있다.라이머는 강남에 위치한 7층 규모의 브랜뉴뮤직 사옥에 도착한 뒤 대표실에서 다이어리를 펼쳐 하루 일정을 정리한다. 이어 사옥 내 녹음실로 이동해 소속 아티스트인 이은상의 신곡 녹음을 직접 디렉팅한다.녹음 중에는 이은상에게 냉정한 피드백을 건네는 한편 작업을 마친 뒤에는 선물을 준비한다. 라이머는 “네가 숙소 생활을 하다가 독립하게 되면서 밥을 잘 못 챙겨 먹을 것 같아서”라고 이유를 설명한다.라이머는 프로듀서 및 직원들과 잇달아 회의를 진행한다. 업무가 끝난 뒤에는 회사 재무팀에서 함께 일하고 있는 아버지와 여동생을 만나 저녁 식사를 한다. 식사 자리에서는 라이머의 연애 이야기도 나온다. 라이머의 아버지는 “넌 요새 사귀는 여자 있냐?”라고 묻는다.라이머는 2017년 통역가 겸 방송인 안현모와 결혼했다. 다양한 방송을 통해 부부 생활을 공개했지만 2023년 협의 이혼했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr