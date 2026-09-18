배우 지진희가 염정아와 20년 넘게 이어온 특별한 인연을 공개했다./사진=텐아시아DB

배우 지진희가 염정아와 20년 넘게 이어온 특별한 인연을 공개했다./사진제공=tvN

배우 지진희가 염정아와 20년 넘게 이어온 특별한 인연을 공개했다./사진제공=tvN

배우 지진희가 염정아와 20년 넘게 이어온 특별한 인연을 공개했다.지난 17일 방송된 예능 '언니네 산지직송3'에서는 지진희가 게스트로 출연해 염정아, 김선영, 강유석, 노윤서와 경남 하동에서 시간을 보냈다.지진희는 멤버들을 놀라게 하는 깜짝 카메라로 등장했다. 이들이 조업 장소에 도착하기 전부터 거울 뒤에 숨어 기다리고 있던 것. 거울에 갑자기 지진희의 모습이 나타나자 멤버들은 일제히 비명을 질렀다.염정아는 지진희를 보자 반갑게 맞이했다. 두 사람은 지진희의 데뷔작에서 처음 호흡을 맞춘 것을 계기로 20년 넘게 인연을 이어오고 있다. 지진희는 염정아가 결혼할 당시 사회까지 맡았다. 이후에도 각종 경조사를 함께 챙기며 이른바 '경조사 메이트'로 친분을 유지해왔다. 염정아는 지난 2006년 정형외과 전문의 허일과 결혼했다.오랜 인연만큼 과거 일화도 자연스럽게 이어졌다. 지진희는 염정아와 영화 촬영을 함께했던 시절을 떠올리며 당시에도 염정아가 청소에 남다른 열정을 보였다고 회상했다.두 사람은 이날 노지장어 조업에도 함께 나섰다. 지진희는 약 4톤에 달하는 장어를 옮기는 작업에 적극적으로 참여했고, 염정아 역시 진흙탕을 오가며 힘을 보탰다.고된 조업을 마친 뒤에는 하동 계곡을 찾아 물놀이를 즐겼다. 김선영이 "초등학교 시절 생각이 나서 울컥하네"라며 감상에 젖자 노윤서도 공감했다. 반면 지진희와 염정아는 상대적으로 담담한 반응을 보여 웃음을 더했다.지진희는 가족에 관한 이야기도 전했다. 쉬는 시간 아내와 통화한 그는 "원래 아이를 안 좋아했다"고 털어놓은 뒤 "낳고 나서 나의 새로운 감정을 느끼게 해준 게 아이"라며 아빠가 된 후 달라진 마음을 이야기했다.이후 시즌1 멤버 안은진과 영상 통화도 진행됐다. 강유석과 한국예술종합학교 선후배 사이인 안은진은 "‘언니네’ 가서 유석이가 옛날 성격을 되찾았다"고 말하며 멤버들과 이야기를 나눴다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr