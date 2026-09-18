NCT 127 / 사진=SM엔터테인먼트

NCT 127 / 사진=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 127(엔시티 127)이 다섯 번째 투어의 막을 올린다.NCT 127은 18일부터 20일까지 사흘간 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 'NCT 127 5TH TOUR 'NEO CITY : SEOUL – THE REDLINE''(엔시티 127 5TH 투어 '네오 시티 : 서울 – 더 레드라인')을 개최한다.이번 투어는 전작 'THE MOMENTUM'(더 모멘텀)에서 축적한 에너지가 한계를 넘어 분출하는 순간을 'THE REDLINE'이라는 주제로 풀어낸다. 정규 7집 'BLINGY'(블링이) 수록곡을 비롯해 지난 10년간 발표한 히트곡을 아우르는 세트리스트와 다양한 무대 연출을 선보일 예정이다.이번 공연은 NCT 127이 5인 체제로 선보이는 첫 콘서트다. 도영과 정우가 국방의 의무를 이행 중인 가운데, 마크는 SM엔터테인먼트와의 전속계약 종료와 함께 팀을 탈퇴했다. 지난 17일에는 트레일러 영상이 공개됐다. 영상에는 한계에 부딪힌 멤버들이 이를 극복하고 다시 함께 앞으로 나아가는 과정이 담겼다.온라인 중계도 마련된다. 19일과 20일 공연은 Beyond LIVE와 Weverse에서 실시간 생중계된다. 마지막 날인 20일 공연은 라이브 뷰잉으로도 상영된다. 한국과 일본, 미국, 멕시코, 영국, 독일, 태국, 인도네시아 등 전 세계 40여 개 지역의 약 1000개 상영관에서 관람할 수 있다.NCT 127은 서울 공연을 마친 뒤 10월 3일 자카르타, 10~11일 홍콩, 18일 싱가포르, 24~25일 사이타마를 찾는다. 이어 10월 31일~11월 1일 방콕, 12월 12일 마닐라, 내년 1월 2일 타이베이, 9일 쿠알라룸푸르, 16일 마카오에서 공연을 이어간다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr