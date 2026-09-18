김혜수가 9월 영화배우 브랜드평판 1위에 올랐다. / 사진=텐아시아DB

김혜수가 SNS로 팬들과 소통하고 있다. / 사진=김혜수 SNS

배우 김혜수가 2026년 9월 영화배우 브랜드평판 1위에 올랐다. 조여정과 전지현이 각각 2위, 3위로 뒤를 이었다.18일 한국기업평판연구소에 따르면 영화배우 브랜드평판 분석 결과 김혜수가 1위로 정상에 올랐다. 김혜수는 링크분석에서 '56세', '지금 불륜이 문제가 아닙니다', '변합없다'가 높게 분석됐다. 키워드 분석에서는 '호프, 틈만나면, 미담'이 높게 분석됐다.1970년생인 김혜수는 1985년 CF를 통해 연예계에 데뷔했다. 이후 스크린과 안방극장을 오가며 '타짜', '도둑들', '관상', '시그널', '슈룹' 등에 출연해 폭넓은 연기를 보여줬다. 최근 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에 출연해 많은 사랑을 받았다.김혜수는 개인 SNS를 통해서도 대중과 활발하게 소통하고 있다. 지난 17일에는 레이스 장식이 있는 블라우스와 블랙 하의를 입고 찍은 다양한 사진을 게재했다. 56세의 나이에도 여전히 아름다운 미모와 아우라를 뽐내 화제가 되기도 했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr