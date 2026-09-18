배우 이청아가 교통사고로 부상을 입은 가운데, 차기작 '고분고분한 킬러' 하차 여부를 논의하고 있다./사진=텐아시아DB

키워드 이청아_8116 캡션 배우 이청아가 교통사고로 부상을 입은 가운데, 차기작 '고분고분한 킬러' 하차 여부를 논의하고 있다./사진=텐아시아DB

배우 이청아가 교통사고로 부상을 입은 가운데, 차기작 '고분고분한 킬러' 하차 여부를 논의하고 있다.이청아의 소속사 매니지먼트 숲 측은 18일 텐아시아에 "교통사고가 난 것은 사실이며, 작품 하차는 논의 중"이라고 밝혔다.앞서 이날 이청아가 교통사고 여파로 티빙 오리지널 새 드라마 '고분고분한 킬러'에서 하차한다는 소식이 전해졌다. 마이데일리 보도에 따르면 이청아는 지난달 촬영을 위해 이동하던 중 교통사고를 당했다. 사고 이후 기존에 좋지 않았던 허리 상태가 악화했으며, 치료를 병행하면서 '고분고분한 킬러' 촬영에 복귀한 것으로 알려졌다.그러나 최근 한 달 이상 움직임을 최소화해야 한다는 진단을 받으면서 촬영을 이어가는 데 어려움이 생긴 것으로 전해졌다. 제작진 역시 이청아의 촬영 일정을 조정하며 회복을 기다려온 것으로 알려졌다.이청아는 지난해에도 교통사고로 고관절을 다친 것으로 전해졌다. 이후 ENA '아너 : 그녀들의 법정' 촬영에 돌입하면서 충분한 치료를 받지 못했고, 허리와 목 통증을 견디며 촬영을 마쳤다는 설명이다.이번 '고분고분한 킬러' 하차 여부는 아직 결정되지 않았다. 소속사가 "논의 중"이라고 밝힌 만큼 향후 이청아의 건강 상태와 제작진과의 협의를 거쳐 출연 여부가 정해질 전망이다.'고분고분한 킬러'는 현모양처가 인생의 유일한 계획이었던 여성이 온실 밖에서 살아남기 위해 예정에 없던 취업에 나서면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 내년 공개 예정인 티빙 작품으로 김다미, 조아람, 김재욱 등이 출연하는 것으로 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr