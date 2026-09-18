홍진경이 딸 라엘의 꿈을 밝혔다./사진=텐아시아DB, SNS
홍진경이 딸 라엘의 꿈을 밝혔다./사진=텐아시아DB, SNS
방송인 홍진경이 미국 유학 중인 딸 라엘 양의 뜻밖의 장래희망을 전했다.

지난 17일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 '홍진경 지인 중 제일 바쁘다고 소문난 한남동 맛집 사장의 충격적인 24시간'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 홍진경은 제작진과 식사 자리를 가지며 자연스럽게 딸 라엘 양에 대한 근황을 털어놨다. 제작진이 "라엘이도 사업자가 있지 않느냐"고 질문하자 홍진경은 "가평에서 빠지(수상 레저 시설)를 하면서 살겠다고 한다"고 답했다. 이어 "사업 이름도 '라엘랜드'라고 지어뒀다. 갑자기 임채무 선생님이 너무 생각났다"고 말했다.
홍진경이 딸 라엘의 꿈을 밝혔다./사진='공부왕찐천재'
홍진경이 딸 라엘의 꿈을 밝혔다./사진='공부왕찐천재'
라엘 양의 연애도 언급했다. 홍진경이 "오늘 남자친구 생일이라고 하더라"고 말을 꺼내자, 제작진은 "남자친구가 또 생긴 거냐. 이제는 믿기지도 않는다. 너무 자주 바뀐다"고 해 웃음을 자아냈다.

홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 결혼해 2010년 딸 라엘 양을 품에 안았으나, 지난해 결혼 22년 만에 이혼했다. 라엘 양은 현재 미국에서 유학 생활을 이어가고 있다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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