이동욱 사칭범으로 인한 로맨스 스캠 피해자가 발생했다./사진=텐아시아Db

이동욱 사칭범으로 인한 로맨스 스캠 피해자가 발생했다./사진제공=SBS

배우 이동욱을 사칭한 로맨스 스캠 일당에게 속아 8개월간 가짜 연애를 이어가다 수천만 원을 뜯긴 피해자가 등장했다. 소속사 측은 아티스트 사칭을 통한 금전 요구에 각별한 주의를 당부했다.지난 16일 방송된 SBS '뉴스헌터스'에서는 이동욱 사칭범에게 금전 피해를 입었다고 주장하는 30대 후반 여성 A씨의 사연이 담겼다.보조출연 등으로 연기 활동을 이어가던 A씨는 과거 드라마 '마이걸'을 계기로 이동욱의 오랜 팬이 됐다. 개인적인 친분은 없었으나, 올해 초 SNS를 통해 자신을 이동욱이라 소개한 인물과 연기에 대한 고민을 나누며 가까워졌다. 이후 카카오톡으로 대화를 이어가며 약 8개월간 연인 관계로 발전했다는 주장이다.두 사람은 "오빠", "자기야"라는 애칭을 쓰며 깊은 관계인 양 대화를 나눴고, 결혼을 암시하는 발언까지 오갔다. A씨는 "이동욱 씨가 고백 비슷하게 했다. '부모님을 모시고 상견례를 해보자'는 이야기까지 나왔다"라며 "이런 대화를 1년 가까이 나누다 보니 나를 배우자로 점찍은 줄 알았다"고 털어놓으며 실제 메신저 대화 캡처본을 공개했다.그러나 이들의 '연애'는 전형적인 사기 범죄였다. A씨에 따르면 사칭범은 해외 촬영 중 7억 원 상당의 선물을 소포로 보냈는데 세관에 압류됐다며, 통관서류 발급비 명목으로 수백만 원씩 지속적으로 금전을 요구했다.사칭범은 "연예인이라 외부에 알려지면 일이 커진다. 소속사 계좌가 아닌 내가 지시하는 계좌로 돈을 보내라"고 지시했고, 보내온 계좌번호의 예금주 명의는 매번 달랐다. 결국 A씨는 적금까지 깨고 생활비까지 보태며 3500만 원 상당의 거액을 송금했으나 끝내 돌려받지 못했다고 주장했다.이동욱의 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 즉각 공식 입장을 내고 피해 방지에 나섰다. 소속사는 "소속 아티스트는 개인 메신저 및 SNS 계정으로 금품, 돈, 개인정보 등을 요구하지 않는다"며 "VIP 팬미팅 개최 명목으로 개인적으로 접근해 금전을 요구하는 일도 일절 없다"고 선을 그었다. 이어 "사칭이 의심되는 연락을 받을 경우 일절 응답하지 말아 달라"고 당부하며 상시 모니터링을 통한 법적 대응을 예고했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr