'하트시그널4' 출신 김지영이 출산 두 달여 만에 13kg을 감량했다고 밝히며 다이어트 과정을 공유했다./사진=김지영 SNS

'하트시그널4' 출신 김지영이 출산 두 달여 만에 13kg을 감량했다고 밝히며 다이어트 과정을 공유했다./사진=김지영 SNS

'하트시그널4' 출신 김지영이 출산 두 달여 만에 13kg을 감량했다고 밝히며 다이어트 과정을 공유했다.김지영은 17일 자신의 SNS에 "쏟아지는 DM 들을 보고 남겨보는 다이어트 현황"이라는 글과 함께 전신사진을 게재했다.현재 체중은 58kg이라고 밝혔다. 김지영은 "저 아직 58kg입니다 여러분. 13kg 뺐지만 9kg 더 남은 눈물 나는 상황"이라며 목표 체중까지 감량을 이어가고 있다고 알렸다.사진 속 모습과 실제 몸 상태에는 차이가 있다고도 설명했다. 그는 "어두워서 괜찮아 보일 뿐 군살, 뱃살, 늘어진 살 전부 아직 멀었다"며 "나중에 유튜브에서 리얼하게 공개해보겠다"고 말했다.김지영은 "체중 대비 라인이 크게 무너지지 않은 건 오래전부터 꾸준히 해온 운동, 또 운동 덕분"이라며 "근육량도 23kg로 적지 않은 편"이라고 이야기했다.이어 "결론은 운동은 필수다. 해서 나쁠 게 단 1도 없다"고 강조했다. 출산 이후 체형에 변화가 생겼다며 "자세히 보시면 출산하고 체형이 달라져서 양쪽 팔 라인도 다르다"고 덧붙였다.출산 직후부터 조금씩 몸을 움직였다고도 했다. 김지영은 "출산 3일 차부터 조금씩 산책을 시작했고, 하루 30분은 걸으려고 노력했다"며 걷기가 코어 근육을 잡는 데 도움이 됐다고 설명했다. 코어 운동과 밴드를 활용한 운동은 출산 5일 차부터 시작했다고 밝혔다.승무원 출신인 김지영은 채널A 연애 예능 '하트시그널4'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 6세 연상의 독서 모임 커뮤니티 창업자 윤수영과 결혼 및 임신 소식을 전해 화제를 모았다. 지난 7월 딸 윤슬 양을 품에 안았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr