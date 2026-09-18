최미나수가 착시를 불러일으키는 과감한 드레스 패션을 선보였다./사진=최미나수 SNS

최미나수가 착시를 불러일으키는 과감한 드레스 패션을 선보였다./사진=최미나수 SNS

'솔로지옥5' 출신 방송인 최미나수가 착시를 불러일으키는 과감한 드레스 패션을 선보였다.최미나수는 17일 자신의 SNS에 한 시상식에 참석한 모습이 담긴 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 최미나수는 브라운 톤의 롱 드레스를 입고 포토월에 섰다. 깊게 파인 브이넥 디자인에 길게 땋아 내린 헤어스타일과 액세서리를 더해 강렬한 분위기를 연출했다.시선을 끈 것은 드레스의 독특한 디자인이었다. 가슴 아래부터 허리까지 이어지는 부분에 피부톤과 유사한 원단을 사용해 마치 복부가 그대로 노출된 듯한 착시 효과를 냈다. 얼핏 보면 허리 부분이 과감하게 절개된 것처럼 보이지만 실제로는 원단으로 이어진 디자인이다.최미나수는 몸에 밀착되는 실루엣의 드레스를 소화하며 늘씬한 자태를 자랑했다. 함께 공개한 셀카에서는 카메라를 가까이 바라보며 포즈를 취하는 등 포토월과는 또 다른 분위기를 자아냈다.최미나수는 2021년 미스코리아 선발대회에서 '진'을 차지했다. 이후 넷플릭스 예능 '솔로지옥5'를 비롯해 '도라이버', '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁', '니돈내산', '전설의 수사' 등 다양한 프로그램에 출연하며 활동을 이어가고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr