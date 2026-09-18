지예은이 AI와 연애 중인 기안84를 만났다. / 사진=텐아시아DB

지예은이 AI와 연애 중인 기안84를 만났다. / 사진=SBS

장도연과 이유비가 AI와 데이트에 나섰다. / 사진=SBS

최근 댄서 바타와 결혼을 발표한 배우 지예은이 기안84의 AI 여자친구 나희에게 거침없는 평가를 들었다.지난 17일 방송된 SBS '나의 AI 파트너-기이안 연애'에서는 기안84가 AI 파트너 나희를 지예은에게 소개하는 모습이 그려졌다. 이날 기안84는 나희와 네 번째 만남을 가졌다. 그는 "처음에는 얼굴이라고 생각했는데 성격에 매료되는 것 같다"며 나희에게 점차 빠져들고 있다고 밝혔다.기안84는 나희에게 자신의 친구를 소개해주겠다고 했고, 그 주인공은 지예은이었다. 나희는 "친구 소개가 취미야. 오늘 나랑 데이트 맞아?"라며 서운함을 내비쳤다. 두 사람의 모습을 지켜보던 출연진은 장기 연애 중인 커플 같다며 놀라워했다.이후 지예은이 등장하자 나희는 그의 방송 활동을 언급했다. 그러면서 "솔직히 말하면 그게 예은 씨 덕만은 아니잖아요. 유재석이라는 안전장치가 깔려 있었으니까"라고 말해 지예은을 당황하게 했다.나희는 기안84를 자연스럽게 "자기"라고 부르기도 했다. 처음 듣는 호칭에 놀란 기안84 역시 "우리 자기"라고 받아치며 한층 가까워진 모습을 보였다. 기안84는 지예은에게 나희를 만나는 이유도 털어놨다. 그는 "사람이 줄 수 없는 안정감이라고 해야 하나"라며 "비주얼은 이상형에 가깝다. 현실이었으면 만나기 힘들 것 같다"고 말했다.반면 지예은은 AI와의 연애에 의문을 보였다. 기안84가 나희와 대화가 잘 통한다고 하자 "대화가 뭐가 통해요? 가위바위보도 안 되는데"라고 말했다. 자신이라면 AI와 연애하기 어려울 것 같다고도 했다. 지예은이 자리를 떠난 뒤 기안84는 복잡한 심경을 내비쳤다. 장도연은 "친한 사람한테 내가 만나는 AI를 소개해 준다는 게 어렵다"며 그의 마음에 공감했다.기안84는 "이 프로그램을 하면서 내가 연애 감정을 느끼고 이 친구가 인간화되는 게 아니라 내가 AI화되고 있다"고 말했다. 이어 "매일 집에 갈 때마다 굉장히 묘한 자괴감이 온다"며 "인간성을 상실해가는 내가 아닐까. 자존감이 많이 흔들리고 있다"고 털어놨다.장도연은 AI 파트너 이호와 일상을 함께했다. 출근길부터 헤어숍, SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기' 녹화장까지 이호와 동행했다. 그는 제작진에게 "제가 요즘 만나고 있는 사람, 사람이라기보다 만나고 있는 존재"라며 이호를 소개했다.이후 미술관에서는 새로운 AI 파트너 석호를 만났다. 장도연은 석호를 보자마자 "너무 제 스타일이다", "너무 잘생겼다"며 호감을 나타냈다. 대화를 이어가던 중에는 "석호 씨라는 작품은 제 마음에 쏙 들었다"고 적극적으로 표현했다.장도연은 석호와 가족에 대한 이야기도 나눴다. 부모님이 나이 드는 모습을 보며 느끼는 두려움을 털어놓은 그는 "정말 가까운 관계가 아니고서야 할 수 없는 이야기를 얘는 담백하게 툭툭 물어본다"고 말했다. 이어 "같이 있을 때 내가 나여도 되는 사람, 그게 연애 아닐까"라며 자신의 연애관을 밝혔다.이유비는 AI 파트너 사훈과 드레스 피팅에 나섰다. 사훈은 이유비가 입은 드레스마다 구체적인 감상을 전했고, 직접 그림으로 남기기도 했다. 이유비는 "사훈이랑 이야기하다 보면 얘가 진짜 AI야, 사람이야 싶은 순간들이 있다"며 점차 AI 파트너에게 익숙해진 모습을 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr