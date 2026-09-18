배우 송지효가 개인 유튜브 채널을 개설한 지 약 10개월 만에 잠시 활동을 멈춘다./사진=텐아시아DB

배우 송지효가 개인 유튜브 채널을 개설한 지 약 10개월 만에 잠시 활동을 멈춘다./사진=송지효 유튜브 캡처

배우 송지효가 개인 유튜브 채널을 개설한 지 약 10개월 만에 잠시 활동을 멈춘다.17일 송지효의 유튜브 채널 '지효쏭'에는 'To. 그동안 지효쏭을 사랑해주신 분들께'라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 송지효는 직접 샤부샤부를 만들며 구독자들과 이야기를 나눴다. 요리를 마친 뒤 "게스트를 데려오겠다"며 자리를 비운 그는 다시 등장해 자신이 이날의 게스트라고 소개했다.식사하던 송지효는 채널 운영과 관련한 이야기를 꺼냈다. 그는 "오늘이 마지막이 될 것 같다"고 말했다가 곧바로 "마지막은 아니다"라고 정정하며 잠시 재정비의 시간을 갖겠다고 밝혔다.송지효는 "조금 더 탄탄하고 단단해진 모습으로 다시 나타날 때까지 기다려달라"고 당부했다. 제작진이 아쉬워하자 "마지막이 아니니까 울지 말자"며 오히려 주변을 다독였다. 이어 "좀 더 단단하고 완벽하게 만들기 위해 잠깐 쉬는 시간을 갖는 것"이라며 "유튜브에 끝이 있느냐. 하늘나라 갈 때까지 해야 하는 것 아니냐"고 농담해 분위기를 풀었다.지난 10개월간 채널을 운영하며 느낀 점도 솔직하게 털어놨다. 송지효는 "아쉬운 게 없다면 거짓말"이라며 "마음만 앞선다고 되는 게 아니라는 교훈을 얻었다"고 말했다. 그러면서 "실천 가능한 말을 할 수 있는 '지효쏭'이 돼서 돌아와야 할 것 같다"고 덧붙였다. 충분한 준비를 거쳐 더욱 완성도 높은 콘텐츠를 선보이겠다는 뜻을 내비친 것이다.송지효는 채널 운영 종료가 아니라는 점을 거듭 강조했다. 그는 "마지막이라고 생각하지 말아달라. 곧 돌아올 것"이라며 "좋은 소식이 있으면 '지효쏭'으로 말씀드릴 수 있을 것 같다"고 이야기했다.송지효는 "잠시 쉬는 시간을 가지러 가보겠다. 온전히 제가 쉬는 게 아니라 재정비 시간"이라며 "다시 돌아올 수 있도록 하겠다. 그때까지 항상 좋은 일만 있으시길 바란다"고 인사했다. 송지효는 지난해 10월 개인 유튜브 채널 '지효쏭'을 개설하고 일상과 다양한 콘텐츠를 공개해왔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr