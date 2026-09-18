블랙핑크 로제, 아이폰으로만 찍은 신곡 'new trick' MV 공개

가수 로제가 애플과 협업한 신곡 'new trick'을 발표했다.로제는 18일 오전 8시 각종 음원 플랫폼을 통해 새 싱글 'new trick'을 공개했다. 이번 곡의 뮤직비디오는 애플의 'Shot on iPhone' 캠페인의 일환으로 제작됐다.'new trick'은 거친 질감과 경쾌한 에너지를 결합한 가라지 펑크 장르의 곡이다. 사랑과 삶에서 마주하는 상처와 시련에도 자신만의 새로운 방법을 찾아 다시 앞으로 나아가는 내용을 담았다.프로듀싱에는 로제의 'APT.'를 함께 작업한 에이미 알렌과 'stay a little longer'에 참여한 앤드류 웰스가 이름을 올렸다.뮤직비디오는 테일러 스위프트, 켄드릭 라마, 아리아나 그란데 등과 작업한 데이브 마이어스 감독이 연출했다. 탁 트인 야외 공간과 빠르게 전환되는 장면을 활용해 곡의 속도감과 분위기를 시각적으로 풀어냈다.애플의 'Shot on iPhone' 캠페인에는 앞서 레이디 가가, 올리비아 로드리고, 위켄드 등이 참여한 바 있다.로제의 'new trick' 음원과 뮤직비디오는 각종 음악 및 영상 플랫폼에서 확인할 수 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr