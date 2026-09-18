빠니보틀, 곽튜브가 '타짜: 벨제붑의 노래' 관람 소감을 전했다. / 사진제공=CJ ENM, 싸이더스

여행 유튜버 빠니보틀과 곽튜브가 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(감독 최국희)를 관람한 뒤 추천에 나섰다. 여행 유튜브계를 대표하는 두 사람이 나란히 VIP 시사회장을 찾아 변요한과 노재원이 펼치는 홀덤 승부에 빠져들었다.빠니보틀과 곽튜브는 지난 16일 열린 '타짜: 벨제붑의 노래' VIP 시사회에 참석해 영화를 관람했다. 서로 경쟁하면서도 오랜 시간 인연을 이어온 두 사람은 극 중 장태영(변요한 분)과 박태영(노재원 분)의 관계와도 묘하게 맞닿아 눈길을 끈다.빠니보틀은 평소 좋아하던 배우들이 모인 작품이라며 반가워했다. 그는 "영화를 두 번 보니 배우들의 연기가 눈에 더 들어왔다"며 "정말 재미있게 봤고 지금 홀덤을 치러 가고 싶다"고 관람 소감을 밝혔다.곽튜브 역시 '타짜' 시리즈를 향한 팬심을 보여주며 이번 작품에 대한 감상을 전했다. 그는 "늦은 시간에 관람했는데도 시원시원하게 넘어갔다"며 빠른 전개를 언급했다. 이어 '타짜' 특유의 액션이 좋았다며 "추석은 타짜"라고 덧붙였다.'타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영과 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이는 범죄 영화다. 허영만 작가의 원작 만화 시리즈 마지막 편을 영화화했으며 오는 23일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr