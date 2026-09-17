이미지 크게보기 사진 = 넷플릭스 코리아 유튜브 채널 / 손예진 SNS

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배우 손예진이 연기 활동보다 육아가 더 어렵다며 아들과 함께 하는 근황을 전했다.17일 ‘넷플릭스 코리아’ 채널에는 손예진·지창욱·나나가 출연한 영상이 올라왔다. 넷플릭스 시리즈 ‘스캔들’을 알리기 위해 나선 세 사람은 근황과 작품 이야기를 번갈아 나눴다.최근 생활을 묻는 질문에 손예진은 “애기 키우고 있다. 작품은 쉬고 있다”고 답했다.유병재가 두 일을 놓고 어느 쪽이 더 어려운지 묻자 손예진의 선택은 육아였다. 그는 “애기 키우는 거”라고 답했다.이어 손예진은 네 살을 앞둔 아들의 이야기를 꺼냈다. “4살 가까워지고 있다. 말도 잘한다”며 요즘 부쩍 말을 많이 한다고 소개했다.그러면서 아들이 자신에게 건넨 말을 들려줬다. 손예진이 피곤해 “엄마 좀 누워있을게”라고 하면 아들이 “엄마 정신 차려”라고 한다는 것.손예진은 이 말을 들을 때마다 아들에게 “그 얘기 어디서 들었어?”라고 묻는다고 했다.아들의 말이 늘어가는 모습에 대해서는 “어디서 듣든 너무 신기하게 말의 어휘력이 늘면서 너무 귀여운 것 같다”며 애정을 표현했다.한편 손예진은 손예진은 배우 현빈과 2022년 결혼했으며 같은 해 11월 아들을 품에 안았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr