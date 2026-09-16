정수정이 브랜드 행사에 참석했다./텐아시아 DB

김도연이 브랜드 행사에 참석했다./텐아시아 DB

김도연이 브랜드 행사에 참석했다./텐아시아 DB

정수정이 브랜드 행사에 참석했다./텐아시아 DB

정수정이 브랜드 행사에 참석했다./텐아시아 DB

김도연과 정수정이 지난 15일 서울 종로구 석파정 미술관에서 열린 랄프 로렌 포토행사에 참석했다.류예지 기자: 그룹 위키미키 출신 배우 김도연이 남다른 비율을 앞세워 가을 분위기가 물씬 풍기는 스타일링을 완성했다. 이날 그는 카키와 브라운 사이의 차분한 톤으로 의상을 통일해 다가오는 가을과 어울리는 패션을 선보였다.특히 짙은 카키 컬러의 가죽 재킷에 은은한 광택이 도는 롱스커트를 매치한 선택이 돋보였다. 소재 자체가 묵직하고 자칫 몸을 둔해 보이게 만들 수 있는 조합이지만, 김도연의 큰 키와 긴 팔다리가 이를 시원하게 소화했다. 길게 떨어지는 스커트 역시 그의 장신을 더욱 부각하며 모델 같은 실루엣을 만들어냈다.전체적인 색감도 김도연과 잘 어우러졌다. 채도가 낮은 카키와 브라운 계열이 그의 차분한 분위기와 만나 세련된 느낌을 살렸다. 블랙 미니백과 슈즈를 더해 무게감을 잡으면서 가을 특유의 깊은 분위기까지 놓치지 않았다.박의진 기자: 김도연은 가죽 재킷과 시스루 상의, 광택 있는 스커트를 조합해 가을 분위기를 냈다. 자칫 무거워 보일 수 있는 가죽 재킷 안에 시스루 상의를 입어 무게감을 덜어냈다. 머리를 올려 묶어 목선을 드러낸 점도 시원한 인상을 줬다.가죽 재킷 역시 시스루 상의와 스커트의 광택이 지나치게 화려해 보이지 않도록 눌러줬다. 여기에 김도연의 큰 키와 의상의 실루엣을 살리며 긴 팔다리가 모델 같은 아우라를 뽐냈다.박주원 기자: 김도연은 브라운 계열의 의상을 톤온톤으로 조합해 가을 분위기를 살렸다. 계절감이 돋보이는 가죽 재킷은 특유의 중성적이고 세련된 이미지와도 자연스럽게 어우러졌다.짧은 기장의 재킷에 롱스커트를 매치한 선택도 좋았다. 허리선은 높이고 하체는 길어 보이게 해 김도연의 긴 다리를 더욱 강조했다. 여기에 찰랑이는 실크 소재의 스커트를 더해 가죽 특유의 무거운 느낌을 덜고 스타일에 변화를 줬다.헤어스타일 역시 의상과 잘 맞았다. 머리를 깔끔하게 올려 묶어 도시적인 인상을 강조하면서 전체적인 스타일링을 간결하게 마무리했다. 김도연이 지닌 가을 분위기와 장점을 제대로 살린 코디다.류예지 기자: 가수 겸 배우 정수정(크리스탈)이 고대 그리스 여신을 연상시키는 드레스로 우아한 분위기를 자아냈다. 다만 포토월에서는 한쪽 손을 반복해서 아랫배 쪽에 가져가는 모습이 포착돼 눈길을 끌었다.그는 짙은 브라운 컬러의 롱 드레스를 선택했다. 마치 고대 그리스 신화 속 아프로디테를 현대적으로 재해석한 듯한 분위기였다. 한쪽 어깨를 감싸고 흐르는 드레이핑과 가슴 부분의 구조적인 디자인이 조화를 이뤘고, 정수정 특유의 차갑고 고혹적인 이미지와도 잘 맞아떨어졌다.다만 아름다운 드레스와 별개로 포즈에는 다소 제약이 있어 보였다. 정수정은 포토월에 머무는 동안 한쪽 손을 아랫배 부근에 올리는 동작을 여러 차례 반복했다. 손을 잠시 내렸다가 다시 같은 위치로 가져가는 모습이 이어졌고, 반대쪽 팔 역시 어깨를 감싼 천의 영향 때문인지 움직임의 폭이 크지 않아 아쉬움을 남겼다.박의진 기자: 정수정은 짙은 갈색 드레스로 신화 속 여신을 떠올리게 했다. 볼드한 골드 귀걸이와 길게 늘어뜨린 웨이브 헤어로 고급스럽고 우아한 분위기를 연출했다.드레스의 어두운 색감은 밝은 피부와 대비를 이루며 인물을 더욱 돋보이게 했다. 다만 발목까지 내려오는 드레스 아래로 바로 부츠가 이어지면서 답답한 인상을 줄 수 있다는 부분은 아쉽다.박주원 기자: 정수정은 어깨를 가로지르는 천이 팔까지 길게 늘어진 독특한 디자인의 원피스를 선택했다. 브라운 계열의 트위드 소재와 가죽 신발을 조합해 계절감을 통일한 점은 돋보였다.다만 어깨에 걸친 긴 천은 단조로운 디자인에 변화를 줬지만, 활동성은 떨어져 보였다. 포즈를 취하거나 걸을 때도 천을 다소 신경 쓰는 듯한 모습이 포착됐다.두께감이 느껴지는 트위드 소재에 긴 머리까지 풀어놓으면서 전체적으로 다소 답답한 인상을 준 점도 아쉽다. 김도연처럼 올림머리를 선택했다면 의상의 독특한 실루엣이 더욱 선명하게 드러나고 세련된 분위기도 살릴 수 있었을 것으로 보인다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr