배우 김지원이 '눈물의 여왕' 이후 약 2년 만에 천재 의사로 안방극장에 돌아온다./사진=SBS 방송 화면 캡처

배우 김지원이 '눈물의 여왕' 이후 약 2년 만에 천재 의사로 안방극장에 돌아온다./사진=SBS 방송 화면 캡처

배우 김지원이 '눈물의 여왕' 이후 약 2년 만에 천재 의사로 안방극장에 돌아온다.SBS 새 금토 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X') 측은 지난 16일 2차 티저 영상을 공개했다. '닥터X'는 실패도 타협도 모르는 천재적인 수술 실력을 지닌 닥터X 계수정이 의료계의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 메디컬 느와르다. 'VIP', '악귀', '당신이 죽였다'의 이정림 감독과 편성근 작가가 의기투합했다. 김지원과 함께 이정은, 손현주, 김우석 등이 출연한다.김지원은 2024년 '눈물의 여왕' 이후 약 2년 만에 드라마 주연으로 복귀한다. 당시 퀸즈그룹 재벌 3세 홍해인 역으로 사랑받았던 그는 이번에는 천재적인 수술 실력을 지닌 외과의사 계수정으로 180도 다른 모습을 보여준다. 범접하기 어려운 실력과 쉽게 속내를 읽을 수 없는 면모를 지닌 캐릭터로 전작의 홍해인과는 또 다른 얼굴을 예고한다.티저는 의사로서 선서를 읊는 계수정의 모습으로 시작한다. 다른 의대 졸업생들이 대강당에 모여 있는 것과 달리 계수정은 학사모와 학사복을 입은 채 홀로 누군가의 앞에 선다. 그는 "나의 명예를 걸고 자유 의지로서 이 모든 것을, 의사로서 서약한다"고 말한다.분위기는 곧 반전된다. 계수정이 거침없이 수술을 집도하는 모습에 이어 누군가에게 목이 졸리는 위기까지 연이어 펼쳐진다. 여기에 '가장 위험한 의사'라는 문구와 "완전 수술에 미친 거 아니야?"라는 주변의 반응이 더해져 평범하지 않은 캐릭터를 예고한다.손현주는 병원장 부승권으로 분해 김지원과 연기 호흡을 맞춘다. 영상 후반부 부승권은 수술실에 있는 계수정을 향해 "계수정은 닥터X입니까?"라고 묻는다. 이에 마스크를 쓴 계수정이 속내를 알 수 없는 표정으로 고개를 갸웃하면서 두 인물 사이의 관계와 '닥터X'의 정체에 궁금증을 더한다.'닥터X'는 'SBS 사이다 유니버스'가 처음 선보이는 메디컬 장르물이다. 천재 의사라는 판타지적 캐릭터를 중심으로 의료계의 부조리와 인물 간 갈등을 풀어낼 예정이다.'닥터X'는 다음 달 9일 오후 9시 50분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr