사진 = 32기 정희 인스타그램

사진 = 32기 정희 인스타그램

사진 = 32기 정희 인스타그램

사진 = 32기 정희 인스타그램

'나는 솔로' 32기 정희가 32기 영호와 함께한 사진을 공개했다.32기 정희는 최근 자신의 인스타그램에 "우왓 포테이토 피자!"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 정희는 검은색 무늬가 들어간 흰색 천을 머리 위로 뒤집어쓴 채 카메라 가까이 얼굴을 내밀고 있다. 화면 아래로 눈과 앞머리만 살짝 드러낸 독특한 구도에 이마 부분에는 별 모양 이모티콘까지 더해져 눈길을 끈다.이어진 사진에서 32기 영호는 검은색 긴소매 상의를 입고 테이블 앞에 앉아 두 손으로 입과 코 주변을 가리고 있다.또 다른 사진에서 32기 영호는 고개를 아래로 숙인 채 같은 자세로 얼굴을 가리고 있다. 두 손 사이로 표정 대부분이 가려진 가운데 영호의 모습이 화면 중심에 담겼다.마지막 사진에서 32기 정희는 흰색 오버핏 셔츠를 입고 앞선 사진과 같은 검은색 무늬의 흰 천을 머리에 두른 채 테이블 앞에 앉아 있다. 고개를 살짝 숙이고 아래를 바라보는 정희 앞에는 음료 두 잔과 영수증 등이 놓여 있으며 커다란 통유리 너머로 건물과 차량이 보인다.한편 '나는솔로' 돌싱특집 32기에 출연한 영호와 정희는 최종 커플이 됐으며 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브 방송을 통해 현실 커플이 됐음을 밝혔다. 정희는 1988년생으로 알려졌으며 영호는 1993년생으로 알려졌다. 두 사람 모두 유자녀다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr