사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

사진 = 30기 옥순 인스타그램

'나는 솔로' 30기 옥순이 다양한 표정과 30기 영수와 함께한 모습을 공개했다.30기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "가을 좋아 🍁바다도 좋아 🌊"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 30기 옥순은 밝은 색상의 계단에 서서 몸을 앞으로 살짝 기울인 채 카메라를 올려다보고 있다. 베이지 컬러의 긴소매 상의에 블랙 스커트를 매치하고 같은 색상의 플랫 슈즈를 신었으며 어깨에는 작은 블랙 가방을 멨다. 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 옥순은 눈을 동그랗게 뜨고 입술을 앞으로 내민 표정으로 카메라를 바라보고 있다.이어진 사진에서 30기 옥순은 같은 자리에서 눈을 감은 채 활짝 웃고 있다. 몸을 기울인 자세와 의상은 그대로지만 입을 벌리고 환하게 웃는 표정이 앞선 사진과 확연히 다른 모습을 보여준다.마지막 사진에서 30기 옥순은 30기 영수와 나란히 서서 거울에 비친 모습을 휴대전화로 촬영하고 있다. 회색 반팔 티셔츠와 여유로운 팬츠를 입은 30기 영수 옆에서 옥순은 베이지색 상의 위로 짙은 브라운 컬러의 니트를 어깨에 둘렀으며 한쪽 팔은 영수의 허리 뒤쪽에 자리하고 있다. 영수 역시 옥순의 허리를 감싼 채 가까이 서 있고 옥순은 눈을 크게 뜨고 미소 지으며 거울을 바라보고 있다.이를 본 팬들은 "이뻐용", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "러블리", "사랑둥이", "대박 비주얼" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 30기 옥순은 동갑내기 영수와 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 에겐남 테토녀 특집에 출연해 '현실 커플'로 발전했다. 또 옥순은 자신의 유튜브 채널 '희노아락'에 출연해 영수와 결혼을 약속했다고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr