배우 서은수가 '메이드 인 코리아 시즌2'에서 정우성과 수사 방식을 두고 충돌했다./사진제공=디즈니+

배우 서은수가 '메이드 인 코리아 시즌2'에서 정우성과 수사 방식을 두고 충돌했다./사진제공=디즈니+

배우 서은수가 '메이드 인 코리아 시즌2'에서 정우성과 수사 방식을 두고 충돌했다.지난 16일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'(이하 '메인코2') 3, 4회에서 서은수는 검사 오예진 역으로 분해 사건을 추적했다. 자신이 옳다고 믿는 원칙 앞에서는 물러서지 않는 모습부터 9년 만에 재회한 장건영(정우성 분)을 향한 복잡한 감정까지 그려냈다.오예진은 장건영과 함께 본격적인 수사에 뛰어들었다. 그러나 수사가 진행될수록 두 사람의 생각은 엇갈리기 시작했다. 백소영(차희 분)에 대한 영장 청구를 막아선 장건영에게 물러서지 않았고, 고문까지 감행하는 그의 수사 방식에도 문제를 제기했다.오랫동안 믿고 따랐던 장건영이지만 옳지 않다고 판단한 순간에는 주저하지 않았다. 과거의 신뢰와 현재의 의심이 충돌하면서 두 사람의 관계에도 긴장감이 더해졌다.오예진은 4회에서도 수사를 멈추지 않았다. 손을 떼라는 지시에도 직접 백소영을 다시 찾아가 박창배의 행방을 추궁했다. 여기에 백기태(현빈 분)를 둘러싼 진실까지 파고들며 사건의 실체에 접근했다.서은수는 강한 표정이나 카리스마에만 기대지 않고 말투와 호흡, 상대를 응시하는 시선 등을 통해 오예진의 성격을 표현했다. 사건을 추적할 때는 거침없는 모습을 보이는 한편 장건영과 마주할 때는 반가움과 서운함, 당혹감과 의심이 뒤섞인 감정을 쌓아갔다.특히 9년 만에 만난 장건영의 달라진 모습을 마주하면서 오예진의 감정에도 변화가 생겼다. 그의 차가운 태도에 흔들리다가도 수사 과정에서는 정면으로 의문을 제기하면서 두 사람 사이의 달라진 관계를 보여줬다.앞선 1, 2회에서 오예진은 과감한 잠입 수사와 행동력으로 성장한 검사의 면모를 보여줬다. 이어 3, 4회에서는 권력과 오랜 인연 앞에서도 자신의 원칙을 지키며 인물의 내면을 구체화했다.여러 인물의 욕망과 이해관계가 충돌하는 가운데 오예진이 백기태를 둘러싼 사건을 어디까지 파고들지, 장건영과의 관계에는 어떤 변화가 찾아올지 관심이 쏠린다.'메이드 인 코리아 시즌2'는 매주 수요일 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr