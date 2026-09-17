사진 = 김히어라 인스타그램

사진 = 김히어라 인스타그램

사진 = 김히어라 인스타그램

사진 = 김히어라 인스타그램

배우 김히어라가 슈트 차림으로 색다른 비주얼을 공개했다.김히어라는 최근 자신의 인스타그램에 "늦게 올려보는 까라마 사진 재미있게 본 책을 연기해본다는것은 참 재미있는 일이군 서울숲 놀러오시고.. 그럼이만"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김히어라는 오렌지 컬러 좌석에 앉아 카메라를 가까이 바라보며 셀카를 남기고 있다. 자연스럽게 층을 낸 브라운 헤어에 화이트 셔츠를 입은 모습으로 화면을 가득 채운 얼굴과 또렷한 눈매가 시선을 끈다.이어진 사진에서 김히어라는 화이트 셔츠 위에 브라운 계열 재킷을 걸치고 가느다란 테의 안경을 착용했다. 고개를 살짝 들어 카메라를 바라보는 얼굴이 클로즈업됐으며 뒤로는 천장의 노출 배관과 거울 앞에 놓인 여러 물품이 함께 보인다.또 다른 사진에서 김히어라는 같은 계열의 재킷과 와이드 팬츠에 화이트 셔츠를 매치한 슈트 차림으로 양손을 주머니에 넣고 서 있다. 기둥 사이에 몸을 기울여 정면을 바라보고 있으며 오른쪽의 파란색과 초록색이 어우러진 스테인드글라스가 김히어라의 전신과 함께 화면에 담겼다.마지막 사진에서 김히어라는 안경을 쓴 채 의자에 앉아 몸을 옆으로 틀고 카메라를 응시하고 있다. 브라운 슈트와 자연스럽게 흐트러진 헤어가 프로필 사진에 그대로 담겼다.한편 김히어라는 2023년 넷플릭스 시리즈 '더글로리'로 큰 사랑을 받던 중 중학교 재학 시절 당시 갈취, 폭행, 폭언 등으로 악명이 높았던 일진 모임의 멤버였다는 제보가 나오면서 학폭 논란에 휩싸였다. 이에 소속사 측은 "김히어라와 당사가 지난해 불거진 일련의 사안과 관련해 당사자들을 만나 오랜 기억을 정리하며 서로 이해하는 시간을 가졌다"며 "각자의 삶을 응원하기로 했다"고 밝혔다. 이후 김히어라는 1인극 '플리백'으로 연기력을 입증했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr