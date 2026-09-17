사진 = 홍영기 인스타그램

사진 = 홍영기 인스타그램

사진 = 홍영기 인스타그램

사진 = 홍영기 인스타그램

인플루언서 홍영기가 톈진에서 촬영한 다양한 사진을 공개했다.홍영기는 최근 자신의 인스타그램에 "톈진이 이르케 조은곳인지 몰랏고요 아 내일 드뎌 키시닝신상 런칭합니다?🐝⭐️✨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍영기는 강변의 돌 난간에 앉아 휴대전화를 높이 들어 셀카를 촬영하고 있다. 몸에 붙는 회색 반소매 티셔츠에 짙은 데님 팬츠를 입고 목에는 길고 가느다란 블루 계열의 스카프를 둘렀으며 머리 위에는 선글라스를 올렸다.이어진 사진에서 홍영기는 같은 옷차림으로 카메라를 가까이 들고 위쪽에서 셀카를 남겼다. 회색 티셔츠의 한쪽 어깨가 내려가면서 안쪽의 검은색 스트랩이 드러났고 목을 감싼 블루 스카프는 길게 늘어져 상체 앞으로 이어진다. 앞머리를 내린 긴 갈색 머리와 머리 위 선글라스가 그대로 담겼으며 홍영기는 입술을 살짝 벌린 채 카메라를 바라보고 있다.또 다른 사진에서 홍영기는 어두워진 강변 난간에 다리를 접고 앉아 두 손을 무릎 위에 포개고 있다. 머리 위에 선글라스를 얹고 고개를 살짝 들어 카메라를 바라보는 모습으로 길게 늘어진 머리카락과 회색 상의, 짙은 데님 팬츠가 한 화면에 담겼다.마지막 사진에서 홍영기는 야외에서 휴대전화를 들어 셀카를 촬영하며 다른 손으로 머리카락을 쓸어 올리고 있다. 가까운 거리에서 촬영된 얼굴과 길게 내려온 머리카락이 화면을 채우며, 손목의 시계와 팔찌, 손끝의 네일까지 함께 포착됐다.이를 본 팬들은 "너무 귀여워", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "고딩때부터 팬이었어요", "완벽하다" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 홍영기는 34세로 2009년 코미디TV '얼짱시대'를 통해 인지도를 키웠다. 홍영기는 2013년 3살 연하인 이세용과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 첫째를 임신했을 당시 이세용은 고등학교 2학년이었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr