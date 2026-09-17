개그우먼 김준호가 포토월에서 환하게 미소 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

김준호가 달라진 모습을 보여준다. / 사진제공=E채널, 채널S

최근 김지민의 임신 소식을 알린 개그맨 김준호가 달라진 모습을 보인다.오는 19일 방송되는 E채널·채널S '끝까지 간다! 독박투어' 16회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 강원도 철원을 찾아 주상절리길과 한탄강 래프팅 등을 즐긴다.이날 멤버들은 다음 여행지를 정하기 위해 의견을 나눈다. 장동민은 "개인적으로 결혼 전까지 매년 갔던 강원도 철원을 가보고 싶다"고 제안한다. 백골부대 출신인 장동민이 철원을 언급하자 홍인규는 "거기서 군대 자랑하려고 하지?"라며 견제한다.장동민은 철원에서 군 복무를 한 유세윤과도 신경전을 벌인다. 그는 "사실 세윤이도 철원에서 같이 군 생활을 했는데 얘는 좀 후방이었다"고 말하고, 유세윤은 "바로 옆 부대였는데 무슨 소리냐?"며 발끈한다.철원에 도착한 멤버들은 장동민이 추천한 주상절리길로 향한다. 1인당 1만원씩 총 5만원의 입장료를 낸 뒤 철원 지역에서 사용할 수 있는 상품권을 받아 음료를 구입한다.이 과정에서 김준호의 달라진 모습이 포착된다. 입장권 비용을 건 독박 게임을 앞두고 남은 상품권 금액부터 확인한 것. 김준호는 "만 원이라도 남은 게 어디냐. 그것도 소중해"라며 상품권을 챙긴다. 이에 홍인규는 "와, 준호 형 '아이 아빠' 되더니 이런 거 다 챙기네"라고 말한다.멤버들은 주상절리길을 걸으며 과거 추억도 떠올린다. 유세윤은 "그 시절이 생각난다"고 회상하고, 다른 멤버들도 20대 당시 한탄강으로 MT를 왔던 기억을 나눈다.'끝까지 간다! 독박투어' 16회는 19일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr