사진 = 로제 인스타그램

블랙핑크 로제가 금발과 과감한 포즈가 돋보이는 사진을 공개했다.로제는 최근 자신의 인스타그램에 "new trick is yours, 9/17 at 7pm ET and 9/18 at 8am KS"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다. 이는 로제의 신곡의 발표 시간이다.공개된 사진 속 로제는 짙은 블루 컬러의 반소매 크롭톱에 청록빛 하의를 입고 카메라 가까이 몸을 기울이고 있다. 길게 웨이브진 금발을 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨린 채 한쪽 팔을 머리 위로 크게 들어 얼굴 일부를 가렸으며 손에는 빨간색 막대사탕을 들고 있다. 손목의 가느다란 팔찌와 짙은 컬러의 네일, 목 부분에 더한 체크 패턴 장식까지 가까운 구도에서 선명하게 포착됐다.로제의 허리와 배 부분까지 드러나는 낮은 시점의 구도 뒤로는 파란 하늘과 나뭇가지가 넓게 펼쳐져 있다. 햇빛을 받은 금발과 얼굴 한쪽에 드리운 팔의 그림자가 대비를 이루며 로제는 입술을 다문 채 아래쪽의 카메라를 바라보고 있다.이를 본 팬들은 "로제 최고", "로제를 항상 응원합니다", "너무 예뻐", "최고로 이쁘다", "아름다운 금발", "늘 사랑해요" 등의 댓글을 달았다.앞서 로제는 최근 중국의 한 차 음료 브랜드로부터 약 720만달러(약 100억원) 규모의 광고 모델 계약을 제안받았으나 이를 거절한 것으로 알려졌다. 유명 샴페인 브랜드와도 약 1년간 자신의 이름을 내건 특별판 출시를 논의했지만 제품 디자인 등에 대한 의견 차이로 협업이 성사되지 않은 것으로 전해졌다.한편 로제는 미국 영화 사이트 TC캔들러(TC Candler)가 선정한 2025년 세계에서 가장 아름다운 여성 정상에 올랐다. TC캔들러는 공식 유튜브 채널을 통해 발표한 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴 100(The 100 Most Beautiful Faces of 2025)’ 순위에서 그룹 블랙핑크 멤버 로제가 여성 부문 1위를 기록했음을 알렸다.또 로제는 광고 1건당 6억이라는 보도가 나왔는데 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 로제는 42위로 47만2000달러로 우리돈 약 6억3300만원을 인스타그램 게시물당 받을 수 있는 수익 받는다. 로제의 'new trick'은 오는 18일 오전 8시 각종 음악 플랫폼을 통해 최초 공개된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr