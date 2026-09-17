사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

사진 = 한그루 인스타그램

배우 한그루가 가을 분위기가 담긴 자연스러운 근황을 공개했다.한그루는 최근 자신의 인스타그램에 "가을 가을 🍂"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한그루는 블랙 카디건에 연한 색상의 데님 팬츠를 입고 계단 난간에 기대 서 있다. 길게 늘어뜨린 검은 머리에 브라운 계열의 숄더백을 멘 채 옆을 바라보며 살짝 미소 짓고 있으며 한 손은 난간을 잡고 다른 손은 계단 손잡이에 가볍게 올렸다.이어진 사진에서 한그루는 같은 계단에 서서 한 손을 데님 팬츠 주머니에 넣고 다른 손으로 난간을 짚은 채 옆을 바라보고 있다. 허리선까지 내려오는 블랙 카디건과 곧게 떨어지는 데님 팬츠가 전신으로 담겼으며, 어깨 아래로 길게 내려온 머리카락이 얼굴선을 따라 자연스럽게 이어진다.또 다른 사진에서 한그루는 검은색 소파에 다리를 꼬고 앉아 휴대전화를 바라보고 있다. 한쪽 손으로 턱을 받친 채 입술을 앞으로 살짝 내민 표정을 지었으며, 투명 케이스를 씌운 휴대전화에는 길게 늘어진 비즈 장식이 달려 있다.마지막 사진에서 한그루는 커다란 거울 앞에 서서 자신의 모습을 바라보고 있다. 브라운 계열의 숄더백을 어깨에 멘 채 양손을 데님 팬츠 주머니에 넣었으며, 거울에는 블랙 카디건과 데님 팬츠를 입은 전신이 그대로 비친다. 뒤쪽에서 바라본 긴 생머리와 가방에 달린 작은 장식까지 함께 포착돼 앞선 사진과는 다른 각도의 모습을 보여준다.이를 본 팬들은 "그루님 예뻐요", "눈부시다", "너무 예뻐", "화이팅", "배우님 몸매 좋아요", "누가 봐도 예쁜 여자" 등의 댓글을 달았다.앞서 한그루는 자신의 유튜브 채널 '그루니까말이야'에서 "난 간헐적 단식을 좀 하는 편인 것 같다"며 "만약 촬영이 있다면 점심때 진짜 토 나올 때까지 먹고 그다음 한 2시 이후부터 안 먹는데 먹어도 요거트 정도"라고 밝혔다. 한그루는 인바디 결과표를 공개, 47.6kg에 골격근량 21.3kg, 체지방량 8.6kg을 인증한 바 있다.한편 1992년생인 한그루는 34세로 지난 2015년 11월 9살 연상의 일반인 사업가와 비공개로 결혼해 2년 만에 쌍둥이 남매를 품에 안았다. 그러나 2022년 파경을 맞으며 현재 홀로 두 아이를 육아하고 있다. 한그루는 최종 드라마 '컨피던스맨 KR'에 특별 출연해 배우 박희순과 호흡을 맞춘 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr