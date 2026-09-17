배우 노재원이 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에서 친구를 동경하면서도 질투하는 박태영을 연기했다. / 사진=텐아시아DB

영화 속 장면들. 친구를 향한 동경과 시기가 섞인 노재원의 눈빛 연기가 인상적이다. / 사진제공=CJ ENM, 싸이더스

배우 노재원이 '타짜: 벨제붑의 노래'로 영화 첫 주연을 맡게 됐다. / 사진제공=CJ ENM

"평소에도 몰래몰래 (변요한) 형을 따라했어요. 형의 의상차에 몰래 가서 보고 따라 사보기도 했죠. 모니터 뒤에서 형이 감독님과 나누는 대화도 엿듣고, 매니저에게 '형은 밥 뭐 먹어? 샐러드 먹는대? 그럼 나도 샐러드 먹을게'라며 식사 메뉴도 따라 했죠. 그게 연기를 향한 저의 정성이었어요. 하하."노재원이 상대역 변요한의 사소한 식단부터 입는 옷까지 은밀하게 모방하려 했던 건 절친에게 동경과 질투를 느끼는 캐릭터에 더 몰입하기 위해서였다. 넷플릭스 '오징어 게임'과 디즈니+ '메이드 인 코리아'를 거쳐, 국내 대표 범죄 오락 프랜차이즈의 피날레인 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(감독 최국희, 이하 '타짜4')로 첫 상업 영화 주연을 꿰찬 그는 인터뷰 내내 해맑은 얼굴로 순수한 연기 열정을 내비쳤다.오는 23일 개봉하는 '타짜4'는 온라인 카지노 사업으로 성공을 거둔 두 친구가 배신과 복수로 얽힌 채 글로벌 도박판에서 목숨을 건 승부를 펼치는 이야기다. 노재원은 절친한 장태영(변요한 분)을 향한 자격지심 때문에 결국 그를 배신하고 나락으로 내모는 박태영 역을 맡아 극의 긴장감을 팽팽하게 조인다."새롭기도 하고 떨리기도 해요. 이제 시작이고 앞으로 많은 작품을 해나가고 싶기에, 이런 과정에 익숙해지는 경험을 하고 있다고 생각해요. 이 모든 게 결코 당연한 일이 아니고 진짜 감사한 일이죠. 절대 당연하게 여겨선 안 되겠다는 생각을 많이 하고 있습니다."'타짜'라는 거대한 프랜차이즈 간판이 주는 무게감에 대해서도 그는 의외로 담담했다. 전작들의 그늘을 의식하기보다 독립된 한 편의 장편 서사로 접근했다는 설명이다."처음 대본을 받았을 때 기존 '타짜'들과 완전히 다른 이야기로 다가왔어요. '타짜'라는 시리즈 타이틀에 대한 부담감보다는 박태영이라는 인물 그 자체에 대한 고민이 컸죠."극 중 박태영은 오랜 친구 장태영을 동경하면서도 끝없는 열등감에 사로잡혀 파멸로 치닫는다. 캐릭터의 날 선 감정을 체화하기 위해 노재원은 현실에서도 변요한을 향한 시기와 동경을 의도적으로 키워나갔다. 드라마 '삼식이 삼촌' 당시 "언젠가 네가 주연을 했으면 좋겠고 충분히 그럴 수 있다"며 자신을 응원해 준 선배 변요한과 1여년 만에 주연 대 주연으로 재회했는데, 첫 상견례부터 따스함보다는 오히려 긴장감이 감돌았다."형이 '난 연기하다 죽을 거다', '난 널 이길 거다'라며 일부러 승부욕을 자극하는 말을 던졌어요. 저도 그런 마음을 가지고 하라더군요. 저 역시 그런 독한 마음을 품고 현장에 임했습니다. 원래 친한 사이지만 모니터 뒤에서 의도적으로 거리를 뒀어요. 그래야 뒤이어 터지는 배신과 복수의 서사가 사니까요."영화의 핵심 무대인 홀덤 테이블을 위한 준비도 치열했다. 평소 내기나 게임에 소질이 없다는 그는 전문 '타짜'에게 카드 손기술과 칩을 만지는 기술을 전수받으며 수개월 동안 연습에 매달렸다."박태영 캐릭터는 칩셔플이 중요했어요. 촬영 몇 달 전부터 침대 옆에 항상 칩을 두고 연습했어요. 다른 작품 촬영장에서도 혼자 있을 때 몰래 만지작거렸죠. 나중에 촬영 때는 내가 칩셔플을 하고 있는지도 모를 정도로 손에 배어 뿌듯했습니다. 모니터링을 하고선 '칩셔플을 하고 있었구나' 알 정도였죠. 가장 어려웠던 베팅 금액을 정하는 방법이었어요. 아직도 완전히 이해하기 어려워요. 기본기와 공부가 필요한 스포츠더라고요."스크린과 글로벌 OTT 대작을 잇달아 꿰차며 무서운 기세로 존재감을 넓혀가고 있지만, 그는 여전히 자신을 "완전한 신인"이라며 낮췄다. 과거의 성과에 안주하지 않고 매 순간 원점에서 다시 시작하겠다는 다짐이다."선배님들에 비하면 저는 완전 신인이에요. 대작에 참여했던 건 그 당시의 감사했던 나일 뿐이죠. 대작을 했다고 연기력이 느는 것도 아니잖아요. 지금 마주한 작품이 내 전부라는 마음으로 늘 처음처럼 임하고 있어요. 그래서 현장에서 여전히 뚝딱거리기도 합니다."'타짜4'의 변요한, 그리고 디즈니+ '메이드 인 코리아'의 현빈까지 최고로 꼽히는 선배들과 연이어 호흡을 맞추며 얻은 배움도 상당했다. 성향은 달랐지만 두 선배 모두에게서 진정한 '배우의 태'를 배웠다고 고백했다."요한 선배님은 용기 있고 대범하며 터프해요. 동생들을 챙기는 방식이 멋있고 낭만적이죠. 현빈 선배님은 다정하고 젠틀하며 배려심이 깊어요. 혹여 제가 주눅 들까 봐 연기에 대한 조언도 촬영이 다 끝난 뒤 조심스럽게 건네주셨습니다. 두 분에게 공통으로 배운 건 배우로서의 우아함, 아름다움, 멋, 그리고 철저한 자기관리였어요."선배들의 프로페셔널한 면모에 깊은 자극을 받은 노재원은 외적인 관리에도 소홀히 하지 않겠다는 유쾌한 다짐을 전하며 인터뷰를 맺었다. "선배들을 보면서 요즘 관리도 열심히 받고 피부과도 다니기 시작했어요. 앞으로 점점 더 잘생겨질 예정입니다. 하하. 제 얼굴이 잘생기진 않았지만, 외적인 부분에도 최선을 다해야 배우로서 더 많은 역할과 연기를 소화할 수 있을 거라 생각해요."김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr