사진 = 김혜수 인스타그램

사진 = 김혜수 인스타그램

사진 = 김혜수 인스타그램

사진 = 김혜수 인스타그램

배우 김혜수가 환한 미소와 자연스러운 포즈가 담긴 사진을 공개했다.김혜수는 최근 자신의 인스타그램에 명품 브랜드 명이 담긴 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김혜수는 아이보리 컬러의 레이스 장식 블라우스와 블랙 하의를 입고 의자에 앉아 있다. 한 손으로 거품이 올라온 음료가 담긴 잔을 들어 한쪽 눈을 가린 채 카메라를 바라보고 있으며 옆 의자에는 짙은 색상의 커다란 가방이 놓여 있다. 어깨 아래까지 내려오는 짙은 갈색 머리와 목걸이, 손목의 액세서리까지 자연스럽게 어우러졌다.이어진 사진에서 김혜수는 같은 옷차림에 커다란 블랙백을 팔에 걸고 벽돌 벽 앞에 서서 눈을 감은 채 활짝 웃고 있다. 넓게 퍼지는 소매 끝과 앞부분을 따라 이어진 화이트 레이스가 블라우스의 디테일을 살렸으며 옆으로는 보라색과 붉은색을 비롯한 여러 색상의 식물이 함께 담겼다.또 다른 사진에서 김혜수는 야외 난간에 한 손을 올린 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 블랙백을 팔에 걸고 다른 손은 가슴 가까이에 가볍게 댄 모습으로, 아이보리 블라우스와 블랙 하의가 전신에 가깝게 담겼다. 뒤편으로는 벽돌 건물과 초록빛 나무, 흰색 파라솔이 보인다.마지막 사진에서 김혜수는 붉은색 벤치에 앉아 옆을 바라보며 환하게 웃고 있다. 앞쪽 붉은 테이블 위에는 커다란 블랙백이 놓여 있으며 김혜수는 가방 손잡이 쪽으로 한 손을 뻗고 다른 손은 무릎 가까이에 자연스럽게 내려놓았다. 회색 벽돌과 초록색 식물이 둘러싼 공간 속에서 블라우스의 레이스 장식과 검은색 하의가 선명하게 드러난다.이를 본 팬들은 "진짜 아름다우세요", "정말 예뻐요", "너무 예뻐", "저를 미소 짓게 해요", "정말 멋져요", "예쁜 사람" 등의 댓글을 달았다.한편 1970년생으로 56세인 김혜수는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 열연해 많은 사랑을 받았다. '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr