/사진 = 웰스엔터테인먼트

배우 이충주가 '보스의 노골적 취향'에 합류한다.소속사 웰스엔터테인먼트는 17일 "이충주가 오는 11월 첫 방송되는 MBN 새 드라마 '보스의 노골적 취향'에 서진우 역으로 출연한다"고 밝혔다.'보스의 노골적 취향'(연출 강솔, 극본 남지연)은 한 장의 앨범 속 'Her'를 찾아 나선 재벌 보스 권도혁과 그의 인생에 변수로 등장한 인디밴드 보컬 이은채의 로맨스를 그린 작품이다. 동명의 네이버 웹소설과 웹툰을 원작으로 한다.이충주가 맡은 서진우는 정신건강의학과 의사이자 이은채의 형부다. 은채에게 든든한 정신적 지주가 되어주는 동시에 권도혁과는 고교 동창이자 절친한 친구로 얽혀 있다. 한국으로 돌아온 도혁의 비밀 주치의를 맡으면서 두 인물 사이를 잇는 역할도 하게 된다.이충주는 최근 드라마 '아너 : 그녀들의 법정'을 비롯해 뮤지컬 '몽유도원', 연극 '사의 찬미' 등 무대와 브라운관을 오가며 활동해왔다. 뮤지컬 '콰이어 오브 맨' 출연도 앞두고 있다.'보스의 노골적 취향'은 오는 11월 첫 방송된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr