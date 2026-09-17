안보현이 '재벌X형사2'에서 용의자로 지목됐다. / 사진제공=SBS '재벌X형사2'

안보현이 '재벌X형사2'에서 용의자로 지목됐다. / 사진제공=SBS '재벌X형사2'

배우 안보현이 ‘재벌X형사2’에서 진이수의 변화를 보여주고 있다.오는 18일 방송을 앞둔 SBS 드라마 ‘재벌X형사2’가 종영까지 2회를 남겨두고 있다. 안보현은 극 중 재벌 3세에서 형사가 된 진이수 역을 맡았다.최근 방송에서 진이수는 살인 사건의 유력 용의자로 지목됐다. 사건 당시 기억이 끊긴 탓에 자신에게 벌어진 일을 떠올리지 못했고, 과거 친구의 죽음과 관련된 트라우마도 다시 나타났다. 유치장에서 악몽을 꾸거나 공황 증세를 보이는 장면도 이어졌다.진이수와 강력팀 동료들의 관계에도 변화가 생겼다. 진이수는 누명을 쓴 상황에서 스스로를 의심했지만, 주혜라(정은채 분)는 그를 믿었다. 안 팀장(김결 분)을 비롯한 강력 2팀원들도 진이수를 돕기 시작했다. 시즌 초반 진이수를 경계했던 이들이 그를 동료 형사로 받아들이는 과정이 그려졌다.최정훈 회장(김명수 분)과의 관계도 이어졌다. 진이수는 최 회장에게 장난스럽게 반응하면서도 그를 의지해왔다. 최 회장이 해임 위기에 놓이자 진이수는 한수그룹 이사회에 참석했다. 최대 주주 자격으로 회의에 나서 최 회장을 지키기 위한 행동에 나섰다.안보현은 사건을 쫓는 형사의 모습과 과거 트라우마로 흔들리는 진이수를 함께 표현하고 있다. 남은 방송에서는 살인 사건의 진실과 진이수가 어떤 결말을 맞을지가 공개될 예정이다.‘재벌X형사2’ 13회는 오는 18일 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr