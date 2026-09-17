배우 윤가이는 가수 장기하와 공개 열애 중이다. / 사진=텐아시아DB

배우 윤가이와 김아영이 남다른 우정을 보여줬다. / 사진=윤가이 SNS

배우 윤가이가 26번째 생일을 배우 김아영과 함께 보냈다.윤가이는 17일 자신의 SNS에 "언니랑 조용히 감사히 잘 지낸 올해 생일. 천천히 용감하게 잘 해나가자 우리"라는 글과 여러 장의 사진을 게재했다. 게시물에는 김아영의 SNS 계정도 태그했다. 두 사람은 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 크루로 함께 활동하며 인연을 맺었다.사진에는 생일 선물로 받은 꽃다발이 담겼다. 꽃다발 포장지에는 "사랑하는 가이야. 생일 축하해. 꽃은 소국이야. 꽃말은 순수, 진실함, 성실, 정성, 감사래"라는 메시지가 적혀 있었다.이어 "널 만나면 난 더 진실해지고 순수해져. 네가 날 진실되게, 정성스레 바라봐 준 덕이야"라는 내용도 담겼다. 서로를 향한 두 사람의 마음을 엿볼 수 있는 대목이다. 김아영은 해당 게시물에 "사랑해 가이야"라는 댓글을 남기기도 했다.윤가이는 2000년 9월 16일생으로 만 26세이며 최근 18세 연상 가수 장기하와 공개 열애를 시작했다. 두 사람은 2023년 9월 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시즌 4에 각각 게스트와 고정 크루로 출연하며 처음 만나 이후 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr