배우 윤가이는 가수 장기하와 공개 열애 중이다. / 사진=텐아시아DB
배우 윤가이는 가수 장기하와 공개 열애 중이다. / 사진=텐아시아DB
배우 윤가이가 26번째 생일을 배우 김아영과 함께 보냈다.

윤가이는 17일 자신의 SNS에 "언니랑 조용히 감사히 잘 지낸 올해 생일. 천천히 용감하게 잘 해나가자 우리"라는 글과 여러 장의 사진을 게재했다. 게시물에는 김아영의 SNS 계정도 태그했다. 두 사람은 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 크루로 함께 활동하며 인연을 맺었다.
배우 윤가이와 김아영이 남다른 우정을 보여줬다. / 사진=윤가이 SNS
배우 윤가이와 김아영이 남다른 우정을 보여줬다. / 사진=윤가이 SNS
사진에는 생일 선물로 받은 꽃다발이 담겼다. 꽃다발 포장지에는 "사랑하는 가이야. 생일 축하해. 꽃은 소국이야. 꽃말은 순수, 진실함, 성실, 정성, 감사래"라는 메시지가 적혀 있었다.

이어 "널 만나면 난 더 진실해지고 순수해져. 네가 날 진실되게, 정성스레 바라봐 준 덕이야"라는 내용도 담겼다. 서로를 향한 두 사람의 마음을 엿볼 수 있는 대목이다. 김아영은 해당 게시물에 "사랑해 가이야"라는 댓글을 남기기도 했다.

윤가이는 2000년 9월 16일생으로 만 26세이며 최근 18세 연상 가수 장기하와 공개 열애를 시작했다. 두 사람은 2023년 9월 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시즌 4에 각각 게스트와 고정 크루로 출연하며 처음 만나 이후 연인 관계로 발전한 것으로 알려졌다.

박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr

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