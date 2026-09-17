사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

배우 변우석이 회색 패딩을 입고 자연스러운 모습이 담긴 사진을 공개했다.변우석은 최근 자신의 인스타그램에 "☁️☺️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 변우석은 회색 패딩을 목까지 지퍼로 올린 채 소파에 누워 카메라를 바라보고 있다. 얼굴을 화면 가득 채운 가까운 구도에서 검은색 앞머리가 이마 위로 자연스럽게 내려왔으며 입술을 살짝 벌린 표정과 또렷한 눈매가 그대로 담겼다. 머리 위쪽으로는 회색 자갈과 밝은 석재 바닥이 보여 단순한 배경 속 변우석의 얼굴이 더욱 선명하게 드러난다.이어진 사진에서 변우석은 같은 회색 패딩을 입고 앉아 옆을 바라보고 있다. 양손으로 패딩의 목 부분을 가볍게 잡아 올린 자세에서 날렵한 옆선과 자연스럽게 정돈된 헤어스타일이 눈에 띄며, 회색 벽면과 소파가 의상의 색감과 자연스럽게 이어진다.또 다른 사진에서 변우석은 소파에 몸을 기댄 채 두 눈을 감고 고개를 살짝 숙이고 있다. 한쪽 팔을 반대쪽 손으로 감싸듯 모은 자세와 풍성하게 부풀어 오른 패딩이 함께 담겼으며 위에서 내려다본 구도가 얼굴과 상체를 가까이 포착했다.마지막 사진에서 변우석은 소파 위에서 한쪽 팔로 몸을 지탱한 채 아래쪽을 바라보고 있다. 몸을 앞으로 기울이면서 회색 패딩의 볼륨감과 어깨선이 더욱 또렷하게 드러났고 얼굴 옆으로 내려온 머리카락과 차분하게 내린 시선이 클로즈업됐다.이를 본 팬들은 "뭘 입어도 다 예쁘고 귀엽다", "늘 응원합니다", "심장 아프", "화이팅", "잘생겼어요", "최고 최고" 등의 댓글을 달았다.앞서 변우석은 지난 5월 서울 용산구 '한남더힐' 235㎡ 1가구를 매입했으며 잔금을 치르며 소유권 이전을 마쳤다. 등기부 등본상 별도의 근저당권이 설정되지 않았다. 2011년 옛 단국대 부지에 준공된 한남더힐(총 600가구)은 재계 총수들과 정·재계 인사, 저명 연예인들이 대거 거주하는 국내 대표 초고가 아파트다. 대형 면적을 중심으로 100억 원을 넘어서는 거래가 지속되고 있으며 지난해 5월에는 전용 332㎡ 복층형 가구가 190억 원에 거래되며 단지 최고가를 경신했다.한편 변우석은 1991년생으로 35세이며 넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 촬영에 한창이다. '나 혼자만 레벨업'은 게이트 너머 몬스터로부터 현실 세계를 지키는 '헌터' 중에서도 최약체로 불리는 'E급 헌터' 성진우가 죽음의 위기 속에서 각성해 세상을 구할 '최강 헌터'로 레벨업하는 이야기를 담은 액션 판타지물이다. 글로벌 흥행을 기록한 동명의 인기 웹소설을 원작으로 한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr