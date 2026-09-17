그룹 스트레이 키즈 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈 콘서트 시작 전 전광판에 전날 세상을 떠난 스테이(STAY)를 추모하는 묵념 안내가 나오고 있다. / 사진=X 갈무리

그룹 스트레이 키즈가 팬에게 보낸 추모 꽃. / 사진=X 캡처

그룹 스트레이 키즈가 아르헨티나 공연을 앞두고 갑작스럽게 세상을 떠난 16세 팬을 추모했다. 멤버들은 공연장에서 묵념의 시간을 가진 데 이어 유족에게 직접 편지와 꽃다발을 전달하며 애도의 뜻을 전했다.스트레이 키즈는 지난 16일(한국 시간) 아르헨티나 부에노스아이레스 산 이시드로 경마장에서 'STRAYCITY'(스트레이시티) 공연을 열었다. 공연에 앞서 대형 스크린에는 전날 숨진 팬을 추모하는 메시지가 등장했다.스트레이 키즈 측은 "어제 공연장에 입장하기 전 갑작스러운 응급 상황을 겪은 STAY(팬덤명)가 세상을 떠났다는 소식을 듣고 깊은 슬픔을 느끼고 있다"며 고인과 유가족에게 위로를 전했다. 이어 관객들과 함께 1분간 묵념하며 고인을 기렸다.현지 매체에 따르면 16세인 이 팬은 전날인 15일 22세인 가족과 함께 공연장 입장을 기다리던 중 갑작스럽게 몸에 이상을 느꼈다. 당시 아직 공연장 내부에 입장하지 않은 상태였으며, 현장에서 응급처치를 받은 뒤 산 이시드로 중앙병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다. 현지 당국은 정확한 사망 경위를 조사하고 있다.멤버들은 유족에게 별도의 위로도 전했다. 한 아르헨티나 매체는 17일 스트레이 키즈가 고인의 가족에게 한국어로 작성한 편지와 꽃다발을 보냈다고 보도했다. 이 사실은 고인의 어머니가 SNS를 통해 사진을 공개하면서 알려졌다.스트레이 키즈는 편지를 통해 "어떤 말로도 가족들이 겪고 계실 슬픔을 충분히 위로할 수 없다는 걸 잘 알고 있다"며 "너무 마음이 아프고 무겁다"고 전했다. 이어 "우리 음악을 사랑해 주고 우리를 만나기 위해 와 줬다는 사실을 잊지 않겠다"며 "고인이 평안히 쉬시기를 진심으로 기원하겠다"고 애도했다.멤버 필릭스 역시 현지 시간으로 자신의 생일인 15일로 예정됐던 생일 라이브 방송을 연기했다. JYP엔터테인먼트는 "예기치 못한 현지 사정으로 인해 오늘 예정됐던 필릭스의 생일 라이브가 부득이하게 연기됐다"고 알렸다. 소속사는 팬의 사망을 직접적인 연기 사유로 밝히지는 않았으며, 방송은 추후 진행할 예정이라고 설명했다.한편 'STRAYCITY'는 스트레이 키즈를 주축으로 한 음악 페스티벌로, 스트레이 키즈는 오는 25~26일 멕시코에서 공연을 이어간다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr