이서진이 손예진의 미모를 보고 감탄했다. / 사진=텐아시아DB

배우 지창욱이 '비서진'을 다시 찾는다. / 사진제공=SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'

배우 이서진이 손예진의 외모를 보고 다시 한번 감탄했다.오는 18일 방송되는 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회를 찾은 이서진과 김광규의 모습이 공개된다.이날 배우 지창욱은 '비서진' 최초로 재출연하는 'my 스타'가 된다. 지난 시즌 출연 당시 제대로 도움받지 못했던 그는 '수발 A/S'를 요청하며 다시 프로그램을 찾는다.그러나 이서진과 김광규의 관심은 제작발표회에 함께 참석한 배우 손예진과 나나에게 향한다. 김광규는 지창욱이 사용하던 손풍기를 나나에게 건넨 뒤 그의 곁에서 필요한 일을 챙긴다. 이서진도 손예진에게 "꿀 줄까?"라고 물으며 지창욱보다 두 배우를 먼저 살핀다.특히 이서진은 손예진을 마주한 뒤 "제일 예쁘다"고 말한다. 앞서 그는 '서진이네' 출연 당시 화면에 등장한 손예진을 보고 "손예진? 예쁘네"라고 반응해 화제를 모았다. 해당 장면을 담은 쇼츠 영상은 합산 조회수 1000만 회를 넘기기도 했다.'비서진'은 매주 금요일 오후 11시 10분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr