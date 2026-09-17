배우 이서진이 손예진의 외모를 보고 다시 한번 감탄했다.
오는 18일 방송되는 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회를 찾은 이서진과 김광규의 모습이 공개된다.
이날 배우 지창욱은 '비서진' 최초로 재출연하는 'my 스타'가 된다. 지난 시즌 출연 당시 제대로 도움받지 못했던 그는 '수발 A/S'를 요청하며 다시 프로그램을 찾는다. 그러나 이서진과 김광규의 관심은 제작발표회에 함께 참석한 배우 손예진과 나나에게 향한다. 김광규는 지창욱이 사용하던 손풍기를 나나에게 건넨 뒤 그의 곁에서 필요한 일을 챙긴다. 이서진도 손예진에게 "꿀 줄까?"라고 물으며 지창욱보다 두 배우를 먼저 살핀다.
특히 이서진은 손예진을 마주한 뒤 "제일 예쁘다"고 말한다. 앞서 그는 '서진이네' 출연 당시 화면에 등장한 손예진을 보고 "손예진? 예쁘네"라고 반응해 화제를 모았다. 해당 장면을 담은 쇼츠 영상은 합산 조회수 1000만 회를 넘기기도 했다.
'비서진'은 매주 금요일 오후 11시 10분 방송된다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
오는 18일 방송되는 SBS 예능 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 제작발표회를 찾은 이서진과 김광규의 모습이 공개된다.
이날 배우 지창욱은 '비서진' 최초로 재출연하는 'my 스타'가 된다. 지난 시즌 출연 당시 제대로 도움받지 못했던 그는 '수발 A/S'를 요청하며 다시 프로그램을 찾는다. 그러나 이서진과 김광규의 관심은 제작발표회에 함께 참석한 배우 손예진과 나나에게 향한다. 김광규는 지창욱이 사용하던 손풍기를 나나에게 건넨 뒤 그의 곁에서 필요한 일을 챙긴다. 이서진도 손예진에게 "꿀 줄까?"라고 물으며 지창욱보다 두 배우를 먼저 살핀다.
특히 이서진은 손예진을 마주한 뒤 "제일 예쁘다"고 말한다. 앞서 그는 '서진이네' 출연 당시 화면에 등장한 손예진을 보고 "손예진? 예쁘네"라고 반응해 화제를 모았다. 해당 장면을 담은 쇼츠 영상은 합산 조회수 1000만 회를 넘기기도 했다.
'비서진'은 매주 금요일 오후 11시 10분 방송된다.
박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr
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