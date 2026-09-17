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ENA 새 예능 ‘니돈내산’의 MC 김숙이 각양각색의 ‘아바타 소비’를 지켜본 소감과 관전포인트를 밝혔다.오는 27일 첫 방송되는 ENA ‘니돈내산’은 24시간 동안 타인의 소비를 그대로 따라 하며 하루를 살아가는 ‘아바타 소비’ 예능이다. 소비 내역에 숨겨진 단서로 ‘본체’의 정체까지 추리하는 가운데, 서로 다른 취향과 라이프스타일을 가진 이들이 타인의 소비를 직접 경험하며 예상치 못한 하루를 만들어간다.김숙은 프로그램 설명을 들었을 당시 “남이 쓴 영수증 하나 달랑 들고 따라 살라고? 이게 진짜 되나? 싶었다”며 솔직한 첫인상을 전했다. 그러나 막상 촬영에 들어가자 생각이 달라졌다고. 그는 “영수증을 따라가면서 그 사람의 하루를 들여다보는 재미가 있더라. 영수증 하나에도 그 사람의 취향과 일상, 심지어 그날의 기분까지 묻어나 있어서 진행하면서 소름 돋을 때가 많았다”고 밝혔다. 급기야 촬영을 마친 뒤에는 “길거리에서 영수증만 봐도 ‘이 사람은 오늘 뭘 했을까?’ 혼자 추리하게 될 정도로 과몰입했다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.이어“대식가인지 소식좌인지, 감성파인지 실용파인지에 따라 매번 예상 밖의 상황이 벌어진다”며 “내 돈 주고는 평생 안 해봤을 뜻밖의 경험을 하면서 느끼는 묘한 쾌감과 대리만족도 있다”고 설명했다. 여기에 “도대체 이 영수증의 주인은 누구지?”라며 소비에 숨겨진 단서만으로 ‘본체’의 정체를 맞혀가는 추리의 재미까지 ‘니돈내산’만의 매력으로 꼽았다‘니돈내산’을 통해 각양각색의 소비를 지켜본 김숙은 자신의 확고한 소비 철학도 공개했다. “실용적이거나 내 경험에 도움이 되는 것에는 아끼지 않는 편”이라는 김숙은 오래 사용하는 생활가전처럼 삶의 질을 높여주는 제품은 좋은 것을 사서 오래 쓰는 편이라고. 캠핑이나 낚시 등 자신이 좋아하는 취미에도 아낌없이 투자한다고 밝혔다. 반면 “남에게 보여주기 위한 유행성 명품이나 과한 허세용 아이템에는 크게 욕심이 없다”며 “아무리 비싸도 내 생활에 맞지 않고 불편하면 결국 손이 안 간다. 실용적이고 편한 게 가장 중요하다”고 자신만의 기준을 알렸다.재산이 100억이라는 소문에 휩싸인 김숙도 ‘남의 돈’이라면 한번쯤 해보고 싶은 소비가 있었다. 바로 1박에 100만 원이 넘는 최고급 호텔 펜트하우스. 김숙은 “궁금하기는 한데 제 돈으로 가려고 하면 ‘이 돈이면 캠핑 장비 풀세트를 맞추는데…’라는 생각부터 들어서 결제가 안 된다”며 “남의 돈이라면 한번쯤 경험해보고 싶다”고 밝혀 웃음을 안겼다.끝으로 김숙은 ‘니돈내산’에 대해 “단순히 누가 어디에 얼마를 썼는지 보는 프로그램은 아니다”라고 강조했다. 이어 “‘왜 여기서 이 돈을 썼을까?’ 하나씩 따라가다 보면 소비를 통해 그 사람의 취향이나 생활 방식까지 자연스럽게 보인다”며 “시청자분들도 함께 ‘본체’의 정체를 추리하면서 타인의 하루를 따라가 보는 재미를 느끼셨으면 좋겠다”고 당부했다.타인의 소비대로 하루를 살아가며 소비에 숨겨진 단서로 ‘본체’의 정체를 추리하는 ENA 새 예능 ‘니돈내산’은 오는 27일 첫 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr