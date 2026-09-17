현빈이 '메이드 인 코리아 시즌2'에서 활약 중이다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

현빈이 '메이드 인 코리아 시즌2'에서 활약 중이다. / 사진제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

손예진과 결혼한 배우 현빈이 '메이드 인 코리아 시즌2'로 해외에서도 호평받고 있다.지난 16일 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 3, 4화가 공개됐다. 이후 백기태 역을 맡은 현빈의 연기를 향한 해외 매체들의 평가가 이어졌다.인도 매체 'India Today'는 현빈이 쉽게 공감하기 어려운 백기태를 계속 지켜보게 만드는 힘을 보여준다고 평가했다. 표정마다 계산이 담긴 듯한 연기와 어떤 정치적 상황에서도 살아남을 것 같은 자신감을 인상적인 지점으로 꼽았다.필리핀 'BusinessMirror'는 현빈의 연기를 "다면적인 연기(multifaceted performance)"라고 표현했다. 권력과 욕망을 좇는 냉혹한 모습과 동시에 강한 카리스마를 지닌 백기태의 양면성을 짚었다.미국 문화매체 'But Why Tho?' 역시 현빈에 대해 "백기태 역으로 더할 나위 없이 뛰어나다"고 평가했다. 오만함과 공격성부터 여유까지 여러 성격을 지닌 인물을 설득력 있게 표현했다는 평이다.현빈을 중심으로 작품을 소개하는 해외 보도도 이어졌다. 미국 경제 전문지 'Forbes'는 현빈과의 인터뷰를 통해 시즌2에서 한층 커진 백기태의 욕망과 가족 이야기를 다뤘다. 홍콩 영자지 'South China Morning Post'는 'Hyun Bin returns'라는 제목을 내세워 1979년을 배경으로 펼쳐지는 백기태의 이야기를 소개했다. 미국 'Marie Claire' 역시 백기태를 정치적 권력 다툼과 개인적 갈등의 중심에 있는 인물로 조명했다.지난 16일 공개된 3, 4화에서는 백기태와 동생 백기현(우도환 분)의 관계가 본격적으로 다뤄졌다. 두 사람의 과거가 공개되면서 백기태가 동생을 대했던 행동의 배경도 밝혀졌다. 현빈은 권력을 향한 욕망과 동생을 향한 복잡한 감정을 오가며 백기태의 변화를 그려냈다.'메이드 인 코리아 시즌2'는 현재 4화까지 공개됐다. 마지막 5, 6화는 오는 23일 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr