시각장애 유튜버 원샷한솔이 티파니영과 기념 촬영을 하고 있다. / 사진=원샷한솔 SNS

사진=원샷한솔 SNS

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시각장애 유튜버 원샷한솔이 그룹 소녀시대 멤버 티파니 영의 배려에 놀라움을 전했다.원샷한솔은 지난 16일 자신의 인스타그램에 "토리네로 찾아와주신 귀하신 손님☺️"이라며 티파니 영의 방문을 알렸다.그는 "처음 만나자마자 팔꿈치를 잡게 해주셨고, 시각장애인 안내 보행을 알고 계셔서 놀랐다"고 밝혔다. 이어 그는 "눈이 안 보이기 전부터 얼굴을 알고 있었던 티파니 님께 현재의 얼굴을 여쭤봤더니 더 예뻐지셨다고 하셨다"고 덧붙였다.이어 원샷한솔은 "음료수 캔의 점자가 음료라고만 쓰여 있는 것에도, 버스가 말을 하지 않아 시각장애인이 타기 어렵다는 것에도 같이 공감하며 유쾌하게 반응해주셨다"고 강조했다.또 원샷한솔은 "직접 노래도 불러주시고, 신곡도 처음으로 들려주셔서 감사했다"면서 "함께 있는 시간 동안 귀가 즐거웠다"고 첨언했다.원샷한솔은 최근 전신마비 유튜버 박위와 2022년 촬영했던 영상으로 주목받았다. 당시 두 사람은 캠핑을 떠나는 일상을 업로드했다. 원샷한솔은 보이지 않는 눈으로 몸이 불편한 박위를 챙겼다. 하지만 박위는 "안 보이는데 나를 밀고 가는 게 어떻게 가능하냐. 여기서 (너가 정말 앞이 안 보이는지) 확인할 거다"라며 원샷한솔의 장애를 의심하는 태도를 보였다.원샷한솔을 향한 박위의 의심은 계속됐다. 텐트에 도착해 고기를 구울 때 원샷한솔이 버벅대며 감각으로만 고기를 자르자 박위는 "내가 너 (안 보이는 거) 주작 아닌 거 인정할게. 갑자기 화나네"라고 발언했다.해당 영상은 당시에도 무례하다는 비판이 적지 않았다. 일부는 "뭘 자꾸 확인하지? 본인한테 '솔직히 다리 움직일 수 있지?'라고 물으면 기분 좋나", "손만 가까이해도 뜨거운데 눈이 얼마나 건조하고 뜨거웠을지..", "일진이 괴롭히는 것 같아" 등 한솔을 안타깝게 바라보는 시선이 있었다.박위가 KTX CCTV 공개로 질타를 받은 뒤 해당 영상이 다시 주목받자 누리꾼들은 "한솔씨, 손절하세요", "보는 내내 불편하다", "박위 영상은 파도 파도 계속 나오네" 등의 반응을 보였다.한편 원샷한솔은 후천적 시각장애인이다. 2010년 통학하는 버스에서 시력에 이상 증상을 느꼈고, 2~3달 만에 시력을 모두 잃은 것으로 알려졌다. 병원에서는 희귀병인 LHON(레버씨 시신경 위축증) 진단을 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr