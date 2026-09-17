강경헌과 남성진, 이한위와 조미령이 서로 다른 부부의 모습을 그린다. / 사진 제공: KBS 1TV 새 일일드라마

강경헌과 남성진, 이한위와 조미령이 서로 다른 부부의 모습을 그린다. / 사진 제공: KBS 1TV 새 일일드라마

강경헌과 남성진, 이한위와 조미령이 서로 다른 부부의 모습을 그린다.오는 28일 첫 방송되는 KBS 1TV 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'는 평생 가족만을 위해 살아온 엄마와 자신만을 위해 살아온 엄마, 그리고 두 엄마의 자식들이 얽히며 벌어지는 가족 이야기를 그린 작품이다.극 중 강경헌은 황금어패럴 대표 전진희 역을, 남성진은 황금캐피탈 대표이자 그의 남편 차인성 역을 맡았다. 두 사람은 각자의 자리에서 성공을 거둔 부부로, 서로를 향한 신뢰를 바탕으로 결혼생활을 이어간다.그러나 차승윤(동하 분)이 돌아오면서 두 사람의 관계에도 변화가 생긴다. 전진희가 오랫동안 감춰온 과거가 드러나기 시작하고, 가족에게조차 밝히지 않았던 비밀을 알게 된 차인성 역시 아내를 이전과 다른 시선으로 바라보게 된다.이한위와 조미령은 이들과 정반대의 부부를 연기한다. 이한위가 맡은 강학성은 조미미(김희정 분)의 전남편이자 박지영(조미령 분)의 현남편이다. 한때 대기업 회사원으로 살았지만 가족을 떠나 박지영과 새 가정을 꾸렸고, 현재는 택시 기사로 살아가고 있다.박지영은 자신의 삶과 딸 강예리(김나은 분)의 미래를 위해 딸을 황금가에 시집보내려는 인물이다. 그러나 강학성이 자신이 떠났던 옛 가족 주변을 다시 맴돌기 시작하면서 두 사람의 결혼생활에도 균열이 생긴다.특히 강학성은 현재 아내인 박지영과 살면서도 전처 조미미를 비롯한 과거 가족에게 미련을 남긴다. 딸의 결혼을 통해 더 나은 삶을 꿈꾸는 박지영과 옛 가족을 쉽게 놓지 못하는 강학성의 이해관계가 충돌할 예정이다.전진희와 차인성 역시 겉으로는 부족할 것 없는 결혼생활을 이어가지만 전진희가 숨겨온 과거라는 변수를 안고 있다. 비밀로 흔들리는 전진희·차인성과 과거 가족 문제로 갈등하는 강학성·박지영이 각각 어떤 결말을 맞을지 관심이 쏠린다.'엄마가 미쳤어요'는 '기쁜 우리 좋은 날' 후속으로 오는 28일 오후 8시 30분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr