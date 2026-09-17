'숨바꼭질2'가 전 세계 213개 지역에서 시청되며 누적 조회수 7500만회에 육박했다./사진=텐아시아DB

'숨바꼭질2'가 전 세계 213개 지역에서 시청되며 누적 조회수 7500만회에 육박했다./사진제공=CJ ENM

'숨바꼭질2'가 전 세계 213개 지역에서 시청되며 누적 조회수 7500만회에 육박했다.엠넷플러스 오리지널 '숨바꼭질2'는 정체불명의 술래를 피해 K팝 아티스트들이 4444초 동안 생존 게임을 펼치는 공포 버라이어티다. 시즌2에서는 기존 숨바꼭질 생존 구조에 도시 괴담 세계관을 결합해 플레이어들이 직접 괴담 속 인물이 돼 미션을 수행하고 탈출에 도전한다.성과도 이어지고 있다. '숨바꼭질2'는 최근 엠넷플러스 주간 IP 이용 기여 1위에 오른 데 이어 신규 가입자가 첫 주 가장 많이 시청한 프로그램으로 꼽혔다. 전 세계 213개 지역에서 시청이 이어지고 있으며 '숨바꼭질' 관련 콘텐츠의 누적 조회수는 7500만회에 육박했다. 네 번째 플레이어로 나선 하츠투하츠 편은 완주율 60%를 기록했다.시즌2는 낚시터 물귀신, 골목 마스크 귀신, 수면연구소 실험체, 폐영화관 마리오네트 등 도시 괴담을 각 에피소드의 소재로 활용한다. 출연자가 단순히 공포를 체험하는 데 그치지 않고 직접 이야기 속 인물이 돼 단서를 찾고 술래를 피해 탈출하는 방식이다.제작진은 "시청자들이 느끼는 공포의 기준이 다양한 만큼, 대다수가 직관적인 '무서움과 두려움'을 느낄 수 있는지를 가장 중요하게 봤다"며 "출연자들은 귀로 듣는 이야기만으로도 공포를 느끼고, 시청자들은 영상으로 봤을 때 공포가 배가될 수 있도록 청각적 긴장감과 시각적 임팩트를 구현하는 데 집중했다"고 설명했다.배우 이정현은 각 괴담의 문을 여는 스토리텔러로 등장한다. 촬영 전부터 회차별 괴담과 캐릭터를 분석해 이야기의 분위기를 이끄는 역할을 맡았다.제작진은 이정현에 대해 "괴담의 재미를 배로 느끼게 해주는 디테일한 연기와 특유의 분위기에 제작진도 점점 더 이정현 배우의 팬이 되고 있다"고 전했다.플레이어를 쫓는 술래 역시 괴담에 따라 실루엣과 움직임, 행동 방식이 달라진다. 제작진은 "콘셉트가 정해지면 그 특성을 잘 표현해 줄 수 있는 직업을 가진 분들을 섭외하고, 충분한 회의를 통해 함께 연출을 완성해 나간다"며 "덕분에 매회 다른 특별한 장면들이 만들어지는 것 같다"고 촬영 과정을 소개했다.코르티스, 알파드라이브원, 제로베이스원, 하츠투하츠 등 K팝 아티스트들의 반응도 프로그램의 한 축을 이룬다. 술래를 마주한 뒤 얼어붙거나 도망치는 모습부터 잡힌 멤버를 구하기 위해 다시 공포로 들어가는 과정까지 각 팀의 서로 다른 관계성을 담는다.이에 제작진은 "공포를 극복하고 멤버를 구하러 나아가는 모습이 특히 인상 깊었다. 또한 밖에서 이를 응원하는 멤버들을 보며 각 팀의 끈끈한 관계성과 팀워크가 자연스럽게 나타났던 것 같다"고 돌아봤다.본편 이후에는 스페셜 콘텐츠 '블랙룸'도 선보인다. 시즌1에서 갇힌 멤버를 구하러 나서는 장면이 호응을 얻은 데 착안해 시즌2에서는 한 치 앞도 보이지 않는 어둠의 통로를 통과하는 미션으로 확장했다.제작진은 "'블랙룸'은 본편에서 미처 보여주지 못한 멤버들의 도전과 이를 지켜보는 코멘터리를 담은 에필로그 같은 콘텐츠"라며 "본편이 숨 막히는 긴장의 연속이었다면, 블랙룸은 귀신의 집에 들어간 친구를 지켜보듯 멤버들의 예능적 반응을 가볍게 즐겨주시면 좋겠다"고 말했다.오는 18일 오후 6시에는 하츠투하츠의 '블랙룸'이 공개된다. 이후 출연진에 대한 힌트도 나왔다. 제작진은 "앞으로 공개될 4편에는 10~11월 컴백 예정 팀들과 하츠투하츠를 잇는 걸그룹 플레이어도 등장할 예정이다. 출연자 공개 포스터에 숨어 있는 술래의 힌트를 찾아보는 것도 재미있을 것"이라고 귀띔했다.'숨바꼭질2'는 매주 금요일 오후 6시 모바일 앱과 웹을 통해 공개되며 매주 토요일 오후 11시 Mnet에서도 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr