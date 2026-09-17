가수 겸 배우 엄정화가 올케이자 발레리나 출신 윤혜진과 미소를 짓고 있다. / 사진=엄정화 SNS

사진=윤혜진 SNS

발레리나 출신 윤혜진이 시누이이자 가수 겸 배우 엄정화와의 디지털 활용 수준에 놀라움 표출했다.윤혜진은 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "믿을 수가 없다 이 대화를..."이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 윤혜진이 '엄마가 아직 곁에 계실 때 꼭 해야 할 12가지'라는 게시물을 공유한 모습. 이를 본 엄정화는 "ㅠㅠ"라는 댓글을 남기며 윤혜진에게 DM(다이렉트 메시지)을 보냈다.그러자 윤혜진은 "언니 꼭 하세요!"라며 시어머니에게 12가지를 실천할 것을 당부했다. 그러나 엄정화는 "내용이 안 보인다"고 호소했다.해당 게시물은 가운데를 클릭하면 원본으로 이동 가능해 전체 글을 볼 수 있다. 하지만 엄정화는 이 기능을 모르는 듯했고, 이에 윤혜진은 "환장하겠다. 거짓말"이라며 SNS 활용이 미숙한 엄정화에 놀란 반응을 보였다.한편 윤혜진은 2013년 엄태웅과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 엄태웅에게는 세 명의 누나가 있으며, 그중 한 명이 엄정화다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr