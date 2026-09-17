배우 김균하가 디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'에서 현빈의 비서로 변신했다.
'메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤 더 큰 욕망을 향해 나아가는 백기태(현빈 분)의 이야기를 그린 작품이다. 공개 직후 디즈니+ '오늘 한국의 TOP 10 시리즈' 1위에 오른 가운데, 김균하는 백기태를 가까이에서 보좌하는 홍 과장 역을 맡았다.
홍 과장은 1회에서 중앙정보부 차장 백기태의 차량을 운전하며 처음 등장했다. 백기태의 욕망을 이해하고 그의 곁을 지키는 인물로, 김균하는 사투리를 억누르며 서울말을 사용하는 홍 과장의 특징을 살려 캐릭터를 표현했다.
외형에도 변화를 줬다. 포마드 헤어에 흐트러짐 없는 정장 차림으로 등장한 김균하는 감정을 쉽게 내보이지 않는 표정과 낮은 목소리로 홍 과장의 무게감을 더했다. 백기현(우도환 분)과 통화할 때는 "비서실장님과 계십니다"라고 짧게 답하고, 백기태에게 기밀 정보를 전달할 때도 절제된 태도를 유지했다. 표학수(노재원 분)를 대할 때는 다른 모습을 보였다. 그를 마주하자 불편한 기색을 내비치며 두 사람 사이의 관계를 보여줬다. 천운각에 관한 정보를 수집하기 위해 잠복하던 중 백기현이 나타나자 당황하는 모습도 그려냈다.
김균하는 앞서 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 작업반장 역을 맡아 강한 인상을 남긴 바 있다. '참교육'의 작업반장에서 '메이드 인 코리아 시즌2'의 홍 과장까지 서로 다른 캐릭터를 연이어 소화하며 작품마다 변화를 보여주고 있다.
한편 '메이드 인 코리아 시즌2'는 오는 23일 5, 6회가 공개된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
'메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤 더 큰 욕망을 향해 나아가는 백기태(현빈 분)의 이야기를 그린 작품이다. 공개 직후 디즈니+ '오늘 한국의 TOP 10 시리즈' 1위에 오른 가운데, 김균하는 백기태를 가까이에서 보좌하는 홍 과장 역을 맡았다.
홍 과장은 1회에서 중앙정보부 차장 백기태의 차량을 운전하며 처음 등장했다. 백기태의 욕망을 이해하고 그의 곁을 지키는 인물로, 김균하는 사투리를 억누르며 서울말을 사용하는 홍 과장의 특징을 살려 캐릭터를 표현했다.
외형에도 변화를 줬다. 포마드 헤어에 흐트러짐 없는 정장 차림으로 등장한 김균하는 감정을 쉽게 내보이지 않는 표정과 낮은 목소리로 홍 과장의 무게감을 더했다. 백기현(우도환 분)과 통화할 때는 "비서실장님과 계십니다"라고 짧게 답하고, 백기태에게 기밀 정보를 전달할 때도 절제된 태도를 유지했다. 표학수(노재원 분)를 대할 때는 다른 모습을 보였다. 그를 마주하자 불편한 기색을 내비치며 두 사람 사이의 관계를 보여줬다. 천운각에 관한 정보를 수집하기 위해 잠복하던 중 백기현이 나타나자 당황하는 모습도 그려냈다.
김균하는 앞서 넷플릭스 시리즈 '참교육'에서 작업반장 역을 맡아 강한 인상을 남긴 바 있다. '참교육'의 작업반장에서 '메이드 인 코리아 시즌2'의 홍 과장까지 서로 다른 캐릭터를 연이어 소화하며 작품마다 변화를 보여주고 있다.
한편 '메이드 인 코리아 시즌2'는 오는 23일 5, 6회가 공개된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT