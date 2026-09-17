강주은이 최민수를 향한 고마움을 표현했다. / 사진='깡주은' 유튜브 캡처

강주은이 최민수를 향한 고마움을 표현했다. / 사진='깡주은' 유튜브 캡처

배우 최민수의 아내 강주은이 친정 부모님과의 여섯 번째 합가를 앞두고 최민수를 향한 고마움을 나타냈다.지난 16일 유튜브 채널 '깡주은'에는 '강주은 패밀리 합체! 여전히 스윗한 부모님과 함께하는 일주일'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 강주은은 캐나다에 계신 부모님을 찾아가 일주일을 보내는 브이로그를 공개했다.영상 초반 강주은은 "오는 10월이면 부모님이 한국에 오신다. 벌써 여섯 번째로 함께 살게 되는 것"이라고 밝혔다. 강주은은 믿기지 않는다며 놀라워했다.강주은은 지난 시간을 돌아보며 최민수에게 고맙다고 털어놨다. 그는 "내가 아무리 우리가 살아온 게 힘들었더라도 지금 와서는 너무 고맙다"고 말했다.강주은은 1994년 배우 최민수와 결혼했다. 슬하에 아들 둘을 두고 있다. 부부는 다양한 방송에서 가족의 일상을 공개했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr