배우 신승호가 조나단, 파트리샤 남매를 만난다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 신승호가 조나단, 파트리샤 남매를 만난다.영화 '부활남: 더 레드'에 출연하는 신승호는 17일 오후 6시 공개되는 유튜브 채널 '조나단'에 출연한다.'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환(구교환 분)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 사실을 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 벌어지는 이야기를 그린 영화다.신승호는 극 중 타인을 자신의 마음대로 조종하는 블랙 역을 맡았다. 이날 공개되는 '조나단'에서는 신승호가 조나단의 제안으로 파트리샤의 일일 오빠로 나선다.신승호는 석환을 쫓는 미스터리한 인물 블랙에 대한 이야기와 영화 속 액션 촬영 비하인드를 전한다.특히 파트리샤가 평소 신승호의 팬이었다고 밝힌 만큼 두 사람의 만남에도 관심이 모인다. 신승호는 조나단, 파트리샤와 이야기를 나누며 작품에서 보여준 모습과는 다른 면모를 보여줄 예정이다.신승호가 출연하는 유튜브 채널 '조나단' 콘텐츠는 이날 오후 6시 공개된다.한편 '부활남: 더 레드'는 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 석환과 그를 쫓는 인물들의 이야기를 담은 액션 영화로, 오는 30일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr